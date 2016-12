Dags att berätta hela historien om Kakabavehs delning av rasistpropaganda

Tidningen Fokus har utsett Amineh Kakabaveh till årets svensk. Men de berättar inte hela historien om hennes delning av rasistisk propaganda.

Amineh Kakabaveh har utsetts till årets svensk av tidningen Fokus. Själva utmärkelsen går säkert att diskutera i evighet. Det intressanta är hur Fokus beskriver Kakabavehs gärning - och den kritik som funnits mot henne.I ett utförligt porträtt av årets pristagare berättar Fokus om vår nyhet gällande Amineh Kakabaveh från i våras."Den antirasistiska tidningen Expo gjorde en stor nyhet av hennes Facebook-delning. Men trots att Amineh tagit bort filmklippet, förklarat vad som gått fel och bett om ursäkt, blev reaktionerna enorma. Misstaget blev helt enkelt det perfekta tillfället för många av dem som inte gillat Aminehs åsikter att kritisera henne, inte minst inom det egna partiet."Problemet är att det inte var så det gick till.För den som vill veta vad våra artiklar handlade om är det bara att gå in på vår sajt. ( Här och här ). Men för den som inte hängt med kommer här en sammanfattning.I våras länkade Amineh Kakabaveh på Facebook till en film från fascistiska Nordisk ungdoms Youtube-kanal. Filmen är ett 25 minuters inslag från ett personalevent för det somaliska telecombolaget Telesom, men till filmen har det lagts till en fejkad textöversättning till svenska och SVT:s logga. Enligt den fejkade översättningen tillhör sällskapet en klan som ska flytta till Sverige och under filmens gång planeras och diskuteras resan. Vid ett tillfälle påstås en person säga "I Sverige har man inte islam, så man har ingen lag. Därför är det inte förbjudet att bara gå in och ta vad man vill i en butik".I verkligheten säger mannen:"Det kommer att ordnas fler fester som dessa och ett extra tack till de som har gjort det stora arbetet med att förbereda inför den här kvällen."Hela filmen spelar på grova afrofobiska och islamofobiska föreställningar om våldtäkter, droganvändning och en påstådd hemlig agenda att försöka förändra Sveriges lagstiftning, bland annat för att legalisera våldtäkter.I sitt Facebookinlägg skriver Kakabaveh:"Grattis Sverige till en etablerad Islamisk stat och utropad Kalifat snart i fler förorter".Och:"Den enda personen som säger något vettigt och bra är flicka som kallas för den 'oskulda'. Kolla blickarna från männen på henne. Tillta (sic) också flera unga somaliska killar som blir generade när de hör vad islamiska männen säger"När Kakabaveh blev uppmärksammad på att det i själva verket var en högerextrem grupp som låg bakom videon så tog hon bort sitt inlägg.I ännu ett inlägg förklarade hon att hon fortfarande tyckte att innehållet - alltså den påhittade, rasistiskt präglade textning som den högerextrema gruppen gjort - illustrerar verkligheten i Sveriges förorter.Amineh Kakabaveh har sedan dess gett flera olika förklaringar och ursäkter. Till Expo säger hon att innehållet är rasistiskt, men att det ändå fanns saker i filmen man kunde tro på. Via organisationen Varken hora eller kuvad, där Kakabaveh är ordförande, säger hon att hon blev lurad av SVT:s logga och därför trodde källan var tillförlitlig. Hon tar avstånd från innehållet och menar att hon inte hade en aning om avsikten med filmen.Så först sprider hon filmen eftersom den visar hur det ligger till. Sedan tar hon bort filmen på grund av avsändaren, men menar att det fejkade innehållet ändå säger något. Sedan tar hon avstånd från innehållet, men står fast vid vad hon skrivit.Det är dessa krumbukter kritiken mot Kakabaveh handlat om. Att hon inte klarat av att se igenom en genomrasistisk film, utan istället bekräftat innehållet. Flera gånger om.Trots det har en annan bild satt sig. Många av de som ser Kakabaveh som en hjälte har förvandlat kritiken mot henne till en slags överkänslig smutskastningskampanj. Fokus upprepar budskapet.Fokus får förstås dela ut sina priser till vem man vill.Men det vore åtminstone rimligt att vinnarens gärning beskrivs korrekt.Årets svensk 2016 blev en person som med mod och driv kämpat för kvinnors rättigheter och mot hedersförtryck. Det är samtidigt en person som stämt in i grovt rasistiska beskrivningar av somalier.Det kanske inte låter lika bra. Men det är åtminstone sant.Och i slutändan talande för det år vi genomlidit.