Dömd för kvinnomisshandel uppträdde för SD-kvinnor

För två helger sedan samlades SD:s kvinnoförbund och partiets ungdomsförbund för en gemensam träff. På scenen stod Ultima Thules sångare Bruno Hansen - dömd för kvinnomisshandel. Nu reagerar flera av partiets riksdagskvinnor mot artisterna.

- Jag har barn och jag skulle absolut inte vilja ha in dem i den miljön, säger riksdagsledamoten Hanna Wigh.

Ultima Thule och Jimmie Åkessons band Bedårande barn har blivit Sverigedemokraternas nya husband. Banden uppträder på partiets konferenser, fester och möten. I december släpper Jimmie Åkesson till och med en skiva med sitt band Bedårande barn.Nu börjar bandens ständiga närvaro i SD-sammanhang väcka kritik från flera av partiets riksdagskvinnor.För två helger sedan höll SD-kvinnor en utbildningshelg vid en konferensanläggning i Upplands-bro, norr om Stockholm. I samma byggnad höll Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna sin första förbundskongress.Sverigedemokraternas tidning Samtiden rapporterar att över 170 sverigedemokrater hade samlats. Partiledaren Jimmie Åkesson höll tal och Ungsvenskarnas ordförande Tobias Andersson presenterade ungdomsförbundets planerade kampanjfilm.Enligt Samtiden är huvudbudskapet i filmen att "tjejer och kvinnor ska kunna känna sig trygga". Frågan om kvinnors trygghet är även en profilfråga för partiets kvinnoorganisation.Senare på kvällen strålade ungdomsförbundet och SD-kvinnor samman i en gemensam träff.För underhållningen stod just Ultima Thule och Bedårande barn.Trots att båda banden har medlemmar som är dömda för kvinnomisshandel och sexuellt ofredande.Sångaren i Ultima Thule, Bruno Hansen, dömdes 2010 för grov kvinnofridskränkning och misshandel. Enligt domen hade han under ett tidspann på tre år vid upprepade gånger trakasserat , hotat och misshandlat en kvinna han var i nära relation med. Vid ett av tillfällena misshandlade han kvinnan då hon var gravid, vid ett annat tillfälle höll han ett spädbarn som han hotade att släppa över ett räcke."Sammantaget finner tingsrätten att det inträffade är av en sådan upprepad och allvarlig karaktär att det ska rubriceras som grov kvinnofridskränkning", skriver tingsrätten, en dom som hovrätten senare slår fast trots Hansens nekande på samtliga punkter.Hansen dömdes även för att ha misshandlat ytterligare en kvinna. Han hade klämt kvinnans hand i sitt bilfönster så att hon satt fast och börjat köra bilen. Färden stoppades först när en annan man blev vittne till händelsen.Även delar av Jimmie Åkessons band Bedårande barn spelade vid konferensen. Bandet har varit i blåsväder när det upptäcktes att huvudsångaren i bandet Marcus Öhrn dömts för sexuellt ofredande. Det är oklart om Öhrn var närvarande just den här kvällen. Öhrn dömdes 2006 för sexuellt ofredande efter att han en i glasskö på Gröna Lund antastat två flickor, 14 och 16 år gamla. Öhrn frågade vid upprepade tillfällen om han fick kissa på flickorna. Öhrn tog även fram sitt könsorgan och tryckte det mot en av flickorna.Domarna blev offentligt kända efter att Inte rasist, men avslöjat dem den 17 november.När Expo konfronterar Carina Herrstedt, riksdagsledamot och ordförande för SD Kvinnor, med uppgifterna om de bokade banden menar hon att domarna är nya för henne.– Jag kände absolut inte till domen när de bokades och det hade förmodligen inte hjälpt om vi googlat det här, för bokningen sannolikt skedde innan artikeln på inte rasist men.– Förmodligen inte, det hade varit en diskussion om när har man sonat sina brott, det hade uppstått en sådan diskussion, men om jag personligen vetat detta hade jag inte bokat dem, det hade jag inteExpo har ringt runt till flera av SD:s kvinnliga riksdagsledamöter för att höra hur de reagerar på att band med män dömda för kvinnofridskränkning och sexuellt ofredande bokas in på deras tillställningar. Flera har avböjt kommentar.Andra ställer sig bakom Herrstedt.– Jag vet att du har pratat med min ordförande Carina Herrstedt och du kommer få precis samma svar av mig som du fick av henne, säger riksdagsledamoten Jennie Åfeldt.Riksdagsledamoten Hanna Wigh, som lämnat SD-kvinnor, reagerar starkt mot att Bruno Hansen uppträtt.- Kvinnors och barns trygghet är inte något jag kan kompromissa med och i partiet måste man kunna känna att man inte skulle ha några problem om ens barn engagerade sig. Jag har barn och jag skulle absolut inte vilja ha in dem i den miljön, säger hon och fortsätter:- Jag är inte ute efter censur, men man har ett ansvar för vilka man lyfter fram. Jag har motionerat att de som gett sig på kvinnor och barn ska låsas in med livstidsbehandling och med särskild utskrivningsprövning.Ungsvenskarnas ordförande Tobias Andersson vill inte kommentera hur han ser på att artisterna bokats.– Det var SD-kvinnor som skötte bokningarna du får ta det med dem. I övrigt har jag inga kommentarer, säger han och lägger på luren.