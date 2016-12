Ekeroth står i vägen för Åkessons maktdrömmar

Kent Ekeroth är i blåsväder igen. Nu vänder sig till och med de egna väljarna mot honom. Hans skandaler är på väg att bli Åkessons största bekymmer.

Kent Ekeroth har hamnat i blåsväder igen. Under torsdagsnatten förra veckan misstänks han ha misshandlat en man i en krogkö i Stockholm. Ekerots tvingades vända i dörren till nattklubben Solidaritet. Enligt vakten var han för full för att komma in. På vägen därifrån blev han hånad av en 20-årig man. Han berättar själv att han sa något i stil med "Hade du kul med järnrören?". Då ska Ekeroth enligt 20-åringen ha svarat med att slå honom i ansiktet.Allt går att se i en film som Expressen publicerat.Ekeroth själv hävdar att han blivit nekad på grund av sina politiska åsikter. Och att han agerade i självförsvar.Nu är han hur som helst polisanmäld.Och ännu en gång rubrikernas man.Jimmie Åkesson har bett honom ta en time-out från sitt uppdrag som rättspolitisk talesperson. Men problemet för Åkesson är större än så.Ekeroth har blivit ett av partiledningens största huvudvärk.Det är inte första gången Ekeroth hamnar i en skandal.Han tvingades ta en time-out från rollen som rättspolitisk talesperson efter järnrörsskandalen. Då hade han med mobilen i hand filmat sina två SD-vänner när de en sen blöt kväll muckat gräl, kallat folk för "babbe" och "hora". För att slutligen beväpna sig med byggnadsrör och dra runt på stan på utkik efter personer som de tidigare varit i bråk med.Det borde förstås betytt slutet för Ekeroths politiska karriär. Men Sverigedemokraterna är inget vanligt parti. Och Ekeroth är ingen vanlig politiker.Sedan dess har han vid flera tillfällen hamnat i bråk på krogen. Han har avslöjats med att ligga bakom hatsajten Avpixlat. Han har flera gånger uppmärksammats för hatiska kommentarer på sociala medier. Det senaste exemplet var när han hånade och ljög om en 15-årig pojke som varit med i ett TV4-inslag.Nyligen kunde Expo avslöja att Ekeroth rekryterat Dick Abrahamsson till politisk sekreterare. I valrörelsen 2014 filmade Abrahamsson en propaganda-intervju med nazistledaren Stefan Jacobsson. När tidningen Hela Hälsingland dessutom kunde avslöja att Abrahamsson spridit pro-rysk propaganda på sociala medier stängdes han av . Ekeroth fick också bära skulden för värvningen av Igor Putilov.Om Sverigedemokraterna skulle leva upp till sin så kallade nolltolerans mot rasism och extremism så skulle Ekeroth varit utkastad ur partiet för längesen.Men Ekeroth har fått fri lejd. Källor i partiet menar att det är för att Ekeroth - som spelar in i princip allt som händer - har hållhakar på Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson.En annan förklaring är att Ekeroth står gräsrötterna nära. Förra hösten bestämde sig Sverigedemokraterna för att dra igång en kampanj för att få till en folkomröstning om invandringen. Då var det Kent Ekeroth som stod på torget i Trelleborg och talade. Hans kompromisslösa stil och allians med hatsajter har gjort honom populär och närmat oantastlig.Fram tills nu.Igår presenterade Aftonbladet en opinionsundersökning som visade att tre av tio väljare tycker att Ekeroth ska lämna sitt uppdrag i Justitieutskottet omedelbart. Fyra av tio tycker att han ska lämna om han döms.Åkesson har hamnat i en knipa som verkar svår att komma ur.Ekeroth är populär bland gräsrötterna. Men hans senaste skandal är inte ok om man frågar SD-väljarna.Om Åkesson vill att Sverigedemokraterna ska framstå som ett parti som går att samarbeta med så är just nu Ekeroth den första som borde rensas ut ur partiet.Men det skulle samtidigt orsaka en kraftig reaktion från partiets mest radikala röster.En sak är säker. Om Ekeroth får hållas så lär det inte dröja länge innan nästa skandal är här. Och hur partiledningen än gör kommer det att kosta.