Här är 9 SD-företrädare som blev kvar i partiet trots antisemitiska uttalanden

Anna Hagwall utesluts ur Sverigedemokraterna. Men partiets så kallade "kamp mot antisemitismen" är ett luftslott. Expo listar 9 SD-företrädare – bland annat två lokala gruppledare – som blev kvar i partiet trots att de spridit antisemitiska konspirationsteorier.

SD-politikern Anna Hagwall utesluts ur Sverigedemokraterna. Det beslutade partiets medlemsutskott under måndagen. Bakgrunden är Hagwalls motion om mediepolitik där hon luftade den antisemitiska myten att judar kontrollerar medierna.Med hänvisning till Bonnierkoncernen föreslog Hagwall bland annat att "ingen familj, etnisk grupp eller företag skall tillåtas kontrollera direkt/indirekt mer än fem procent av media".Efter att Aftonbladet uppmärksammat motionen gick partiledningen ut och tog avstånd från Hagwall. Några dagar senare tvingades Hagwall bort från sina förtroendeuppdrag som ledamot i skatteutskottet och ersättare i näringsutskottet. Däremot har hon kvar sin riksdagsplats. pressmeddelandet skrev partistrategen Mattias Karlsson bland annat att Hagwalls uttalanden lett till att "trovärdigheten i Sverigedemokraternas mångåriga kamp mot antisemitism har kunnat ifrågasättas".När uteslutningen av Hagwall under måndagen blev offentlig kommenterade partiledaren Jimmie Åkesson det med följande ord:"Sverigedemokraterna har under många år arbetat målmedvetet för att stävja antisemitiska strömningar och konspirationsteorier i samhället. Anna Hagwall har genom sina uttalanden skadat detta arbete samt partiets anseende"Men frågan är vilken "kamp mot antisemitism" och vilket "målmedvetet" arbete de syftar på? Tvärtom sticker SD ut med en mängd fall av antisemitism som inte sällan går helt obemärkt förbi (nedan listar vi 9 exempel). Dessutom är antisemitismen en bärande del i det radikalnationalistiska landskap SD är en del av.Inför valet 2014 kunde Expo visa att var tredje SD-kandidat med tillgängligt konto i sociala medier hade delat eller uttryckt sympati för sidor kopplade till den rasideologiska miljön, varav de flesta hade en antisemitisk grundsyn.Under de senaste åren har vi också kunnat se allt fler exempel på överlappningar mellan den sverigedemokratiska rörelsen och den till övervägande del antisemitiska konspirationismen . Föreläsningsföreningen Cui Bono i Göteborg är ett exempel som lockar såväl sverigedemokrater som konspirationister, vilket vi avslöjade i Expo nummer 2, 2016 Den högerextrema veckotidningen Nya Tider – där bland annat antisemitiska konspirationsteorier marknadsförs – åtnjuter en tilltagande popularitet och legitimitet bland sverigedemokrater.Den till SD närstående sajten Avpixlat delade förra året en film där den brittiske högerextremisten Nick Griffin agerade expert och påstod att olika krafter i samhället konspirerat med "sionistiska rasister" för en "invandring och rasblandning med målet att utradera oss från våra hemländer".Under våren och hösten 2015 gjorde Expo nedslag i myllret av SD-vänliga Facebookgrupper. Där varvades material från antisemitiska sajter med nyheter om den senaste mätningen av partisympatier, glädjeyttringar över misstänkta attentat mot flyktingar och uppmaningar från SD:s kommunikationsavdelning om att delta i någon kampanj som partiet startat.I sin officiella retorik tar Sverigedemokraterna avstånd från antisemitism. Men den hållningen är långt ifrån genomgående eller konsekvent. Expo kan här lista 9 SD-företrädare som blev kvar i partiet trots att de påkommits med att sprida liknande antisemitiska konspirationsteorier som Anna Hagwall:I början av året avslöjade "Inte rasist, men…" att, SD:s gruppledare i Örnsköldsvik, gjort en mängd antisemitiska delningar på sin Facebooksida. I juli 2015 skrev han att det är "Zionist judarna som har den osynliga makten här i Världen, även här i lilla Sverige...".Från Sverigedemokraterna har avslöjandet mötts av kompakt tystnad.I november 2014 avslöjade Expo att, SD-politikern i Nacka, hyllat den nazistiska filmen "The Greatest Story Never Told" som en "rakt igenom objektiv dokumentär". I filmen förnekas Förintelsen och Adolf Hitler hyllas. Den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen använder filmen i sin utbildning.Bergquist har även delat material från och uttryckt sympati för förintelseförnekaren Jüri Lina och tagit nazistiska Svenskarnas parti i försvar.på SD:s pressavdelning kommenterade granskningen såhär:– Jag kan omöjligt ta det här på allvar när jag får det kastat på mig. Jag tycker du ska ta det med honom. Jag känner inte till det här, sa Vinge.Efter Expos granskning har Bergquist fortsatt sprida pro-nazistiskt och antisemitiskt material, bland annat en film som hyllar SS. Han är nu SD:s gruppledare i Nacka.sitter i styrelsen för SD i Skara. Samtidigt är hon "reporter" och ansiktet utåt för, den inom SD allmänt spridda Youtube-kanalen, Granskning Sverige. I sändningar lyfter SD-politikerns medarbetare bland annat fram den tyske förintelseförnekaren Germar Rudolf och ställer frågan om man är "antisemit" om man ifrågasätter det nazistiska folkmordet på judar under Andra världskriget.På sin Facebooksida delar Nina Drakfors material präglat av antijudisk konspirationstro och gillamarkerar en rad antisemitiska sidor, en av dem Björn Björkqvists, tidigare ideolog för Nationalsocialistisk front. Sverigedemokraterna har aldrig ifrågasatt Nina Drakfors extraknäck, material från Granskning Sverige har delats entusiastiskt även av partiets ledande företrädare.Den sverigedemokratiska EU-parlamentarikernmedarbetare,, uppmärksammades av Aftonbladet i början av 2015. Tidningen avslöjade att Ankar, på Flashback, skrivit att han som jurist skulle utnyttja sin ställning mot bland annat "krokiga judegubbar". Ankar hade också kallat kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki för "judesvinet".När det under sommaren 2015 visade det sig att Ankar fortfarande hade kvar sitt jobb förklarade Kristina Winberg att det inte fanns några bevis för att Ankar skrivit de uppmärksammade inläggen, detta trots att Ankar själv hade erkänt att inläggen var hans redan samma dag som nyheten publicerades.I december 2015 hamnade Joel Ankar åter i blåsväder då han påstods ha kallat en brittisk-indisk UKIP-politiker för "undermänniska".Joel Ankar arbetade kvar för SD i EU-parlamentet i 15 månader efter avslöjandet, därefter avslutades hans anställning.År 2014 uppmärksammade Expo att, från det polska partiet Kongressen för nya högern, släppts in i SD:s partigrupp (EFDD) i EU-parlamentet. Iwaszkiewicz har påstått att det inte finns bevis för att Adolf Hitler kände till Förintelsen. Uttalandet skedde i samband med att han försvarade samma påstående från sin partiledare,SD:s pressansvarige vid tidpunkten, ansåg inte att detta innebar ett hinder för SD.Den italienska Femstjärnerörelsens ledareingår också i SD:s partigrupp i EU-parlamentet. Han har uppmärksammats för sitt försvar av, sedan skådespelaren påstått att "judar ligger bakom alla krig i världen". Grillo har också presenterat en konspirationsteori som går ut på att all information om Israel- och Palestinakonflikten "filtrerats" av en nyhetsbyrå som en före detta Mossad-agent driver.Grillo har även publicerat ett antisemitiskt utspel med hänvisning till Förintelsen på sin blogg. Texten fördömdes av ordföranden för det judiska samfundet i Italien, Renzo Gattegna, som kallade den "en skändning av minnet av miljoner oskyldiga offer".Inte heller Grillo verkar utgöra något problem för SD. Partiets EU-parlamentarikerhar nöjt sig med att konstatera att Grillo "är en komiker".– Han är bombastisk och viftar med armarna och tar i och skrattar. Man ska ha det i åtanke, sa Peter Lundgren.SD:s gruppledare i Kristianstad, uttryckte sig , enligt flera partikamrater, antisemitiskt under en utbildningsdag med Region Skåne:"Niclas Nilsson hakade på och instämde i påståendena och menade på att vi vet ju vilka som äger medierna, se till exempel Bonniers. Vi vet ju alla vilken folkgrupp de tillhör och så vidare."Detta rapporterades till SD:s medlemsutskott år 2011 utan att det fick någon konsekvens. Två år senare blev Niclas Nilsson invald i distrikts syds valberedning.SD:s riksdagsledamot och distriktsordförande i Värmland,, tog år 2011 en sverigedemokratisk nämndeman i försvar sedan denne skickat förintelseförnekar-propaganda till partikamrater. Till propagandan bifogades kommentarer om att "det är segrarna som skriver historien därför måste också den officiella sanningen och påståenden tas med en stor nypa salt" och " att bakom många skeenden i världen finns det judar i högt uppsatta positioner, därför är det intressant att läsa även judekritiska hemsidor."Enligt Filper innehöll länkarna inget förnekande av Förintelsen och han ansåg att nämndemannens kommentarer var oproblematiska.Inför valet 2010 uppmärksammade Expo att, SD:s förstanamn till Sollentunas kommunfullmäktige, hade skrivit en positiv recension av förintelseförnekar-boken "En tom säck kan inte stå", författad av antisemiten. Trots att han stod bakom sin publicering när han intervjuades av Expo markerade ingen representant från SD. Inte då och inte heller under de kommande fyra åren då Sundholm representerade partiet i Sollentuna.