Här skapades hatstormen mot Åhléns-lucian

Expo kan avslöja att en del av hatstormen mot Åhléns organiserades från en sluten Facebook-grupp för svenska högerextremister.

Den rasistiska hatkommentarerna mot Åhléns luciareklam var en av förra veckans stora snackisar. Expo kan nu avslöja att en del av hatstormen organiserades i den slutna högerextrema Facebook-gruppen "Ordet är fritt!".Klockan var strax innan fem på eftermiddagen fredagen den 2 december när ett av de mer aktiva kontona i den slutna Facebook-gruppen skrev en uppmaning till gruppens nästan 1 400 medlemmar:"Gå in och skriv vad ni tycker! Det är vidrigt gjort av dem att göra narr av våra traditioner så där."Under statusuppdateringen låg den numera rikskända bilden från Åhléns luciareklam. Samma kväll fylldes varuhusets Facebook-sida med rasistiska hatkommentarer.Det var ingen hemlighet vad gruppens medlemmar skulle tycka om reklambilden. De som driver Facebook-gruppen är antingen aktiva eller öppet sympatiserande med den våldsbejakande nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen. Många medlemmar är aktiva högerextremister och kommentarsfälten översvämmas med grov rasism, antisemitism, förintelseförnekande, uppmaningar till folkmord och etnisk rensning.Efter fredagskvällens hatstorm mot Åhléns-bilden satt användarna och mös. På lördagsmorgonen dagen efter skrev en användare glatt: "Fyfaaaan vad mycket hat de får. Jag bara sitter och myser."Samma dag uppmärksammades hatkommentarerna i den antirasistiska Facebook-gruppen #jagärhär. Gruppens medlemmar började som en motreaktion att skriva kärleksbudskap på Åhléns-sidan.Samtidigt började varuhuset att moderera sitt kommentarsfält och radera de hatiska inläggen. Flera medier snappade upp nyheten om de hatiska inläggen och publicerade artiklar där de bifogade flera exempel på hatkommentarer där de anonymiserat avsändarna.Flera av dessa kommentarer var skrivna av personer som är medlemmar i Facebook-gruppen "Ordet är fritt!". En användare i gruppen postade under lördagen glatt en artikel från Nyheter24 med kommentaren: "En del av våra kommentarer e med ser jag"En annan användare kommenterade texten med orden: "Bra jobbat, mina kära näthatare."Flera andra fyller i att även deras kommentarer har publicerats av både Aftonbladet och Nyheter24.Flera är irriterade över att ha blivit blockerade från att fortsätta kommentera på Åhléns sida.Under lördagen växte irritationen i gruppen över att deras kommentarer raderats, att de blockerats från att kommentera och att människor gått in och svarat på deras hatiska inlägg.En användare erkände i en konversation att personen använder flera olika konton när den näthatar: "Har flera sidor jag skriver med också".Som en motreaktion mot hatet började människor posta bilder i sociala medier på sig själva med lucia-krona. I den slutna Facebook-gruppen kallades de "anti-vita" och det uppmanades till etnisk resning. En användare skrev: "Ytterligare en anti-vit person drar på sig offerkoftan efter Luciabilden. När börjar vi deportera främlingarna?".I kommentarstråden under bilden luftades rasistiskt hat mot pojken i Åhléns-reklamen: "Jag vill också ställa mig bakom pojken och dennes familj. Knuffa dom på första båt till djungeln".En annan användare postade en bild på Ku klux klan framför ett brinnande kors med orden: "Manliga luciatåg har ju funnits länge".När medlemmarna i gruppen märkte att kampanjen #jagärhär tog fart i sociala medier började planer smidas för hur de skulle trolla även den. Återigen uppmanades medlemmarna till en ny nätkampanj.Det här är inte ovanligt för Facebook-gruppen "Ordet är fritt!". Var och varannan dag försöker man mobilisera sina anhängare att trolla kommentarsfält eller webenkäter. Som till exempel SVT Opinions webenkät om stödet för Donald Trump:Eller när Nyheter24 hade en omröstning under en artikel om en svensk nazistisk rörelse på frammarsch. Frågan i omröstningen var: "Borde polisen ta hårdare tag mot nazister?" Medlemmarna uppmanades att rösta nej.