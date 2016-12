Högerextrema demonstrationer efter terrorattacken i Berlin

De högerextrema organisationerna NPD och AfD har mobiliserat efter terrordådet Berlin i måndags som dödade 12 personer. AfD höll en vaka utanför förbundskansler Angela Merkels kontor och NPD har genomfört en demonstration med kravet att "stänga gränserna".

Det var i måndags som en lastbil körde in i en julmarknad i Berlin och dödade 12 personer och skadade 48. Myndigheterna jagar nu en misstänkt gärningsman. Enligt underrättelseuppgifter som framkommit när misstänkta rekryterare för IS övervakats hade den misstänkta gärningsmannen erbjudit sig att genomföra en självmordsattack.Den misstänkta terroristen ska inför attacken ha varit känd av underrättelsetjänsten, men de hade gjort bedömningen att de inte haft tillräckligt konkreta uppgifter på honom för ett gripande.Den misstänkta mannen ska även tidigare ha suttit fängslad i Italien för en mordbrand på en flyktingmottagning.Att myndigheterna inte lyckades förhindra terrordådet har väckt kritik och tysk polis har gått ut med att de misslyckats med sitt jobb på grund av underbemanning. Missnöjet exploateras av den tyska extremhögern, rapporterar The Irish Times.

På onsdagsnatten slöt medlemmar i AfD upp på en vaka utanför förbundskansler Angela Merkels kontor. Vakan hade anordnats av en högerextrem allians som skrivit ett öppet brev om att "politisk islam vill förstöra kristendomen"."Som förbundskansler gjorde hon ett fatalt misstag. Sorgligt nog får vi nu se konsekvenserna av det", sa Alexander Gauland, AfD:s ledare i Brandenburg i ett tal.Samtidigt höll NPD, ett parti som utreds för att vara nazistiskt och som kan komma att förbjudas, en manifestation i huvudstaden. Omkring 130 aktivister ska ha slutit upp med krav om stängda gränser. Demonstrationen möttes av en motdemonstration på 800 personer under parollen "Solidaritet, tolerans och kärlek".