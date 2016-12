Israelisk toppolitiker vägrade möta SD – "nazistiska tendenser"

Ett planerat möte mellan Israels vice utrikessminister Tzipi Hotovely och en delegation med personer ur Donald Trumps övergångsteam, samt en grupp europaparlamentariker, har ställts in. Anledningen är att den sverigedemokratiska EU-parlamentarikern Kristina Winberg skulle närvara på mötet. Det rapporterar Times of Israel.

Det var en delegation från den tillträdande presidenten Donald Trumps övergångsteam, Republikaner och EU-parlamentariker som skulle möta Israels vice utrikesminister Tzipi Hotovely under en konferens i Jerusalem med konservativa parlamentariker. Men när Hotovely uppmärksammade delegationen på att hon inte ville möte Winberg valde delegationen från USA och Europa att helt ställa in mötet, rapporterar Times of Israel. En talesperson från Israels utrikesdepartement säger i ett uttalande att de inte ville möte Kristina Winberg eftersom hon representerar ett parti med "nazistiska tendenser". I uttalandet framgår det även att utrikesdepartementet anser att det var beklagligt att hela delegationen med bland annat Becky Norton Dunlop som är biträdande chefsrådgivare i Donald Trumps övergångsteam valde att ställa in mötet på grund av att Winberg exkluderats.Även Israels justitieminister Ayelet Shaked ställde in ett planerat tal vid konferensen på grund av att Kristina Winberg närvarade på den.