Livstid för högerextremist som mördade Jo Cox

Thomas Mair dömdes på onsdagen till livstids fängelse för mordet på Labour-politikern Jo Cox. Mordet skedde i slutspurten av den brittiske Brexit-omröstningen. Mair uttalade sig inte om motivet i rätten, men i hans hem fanns nazistiska samlarföremål och litteratur.

Det var den 16 juni mitt under brinnande valrörelse om Storbritanniens EU-medlemskap som Labourpolitikern Jo Cox dödades av två skott från ett avsågat hagelgevär och dessutom knivhöggs 15 gånger. Gärningsmannen Thomas Mair skrek under dådet "Storbritannien först".Jo Cox var känd för att ha drivit antirasistiska frågor och kampanjade för att Storbritannien skulle stanna i EU. Mördaren Thomas Mair var Brexit-förespråkare.Polisen kunde snabbt konstatera att Mair var en högerextremist. I sitt hem hade han nazistisk litteratur, som "March of the Titans: A History of the White Race" och "SS Race Theory and Mate Selection Guidelines."På internet hade Mair sökt på den amerikanska nazistsajten Daily Stormer, och på ledare inom det högerextrema partiet British National Party och Ku Klux Klan.Mair hade även visat intresse för andra högerextrema terrorister som Anders Behring Breivik och Dylan Roof som mördade nio afroamerikaner i en kyrka Charleston.Under rättegången var Thomas Mair tyst, och förklarade aldrig motivet till terrordådet. Polischefen Sue Hamming med ansvar för kontraterrorism kallade dådet för ett terrorbrott, rapporterar The Guardian. "Mair har inte gett oss någon förklaring, men åklagaren har kunnat visa att han var motiverad av hat och hans brott var överlagt och inte något annat än ett terrorbrott med syfte att föra fram hans sjuka ideologi".Mair fälldes även för att ha knivhuggit en 77-årig man som försökt komma till Jo Cox undsättning. Mair dömdes till livstids fängelse.