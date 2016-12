Nazister får fortsatta EU-bidrag – SD-grupp allt närmare bankrutt

Högerextrema APF, en sammanslutning av nazister och fascister i Europa, har beviljats fortsatta bidrag från EU. Fast under striktare villkor. Samtidigt nekas bidrag till SD:s europeiska parti ADDE – som därmed närmar sig bankrutt.

Expo avslöjade tidigare i år att europeiska sammanslutningar av nazister och fascister har kunnat kvittera ut över 20 miljoner kronor i bidrag från EU sedan 2014 . Detta trots att EU skärpte reglerna det året, vilket skulle omöjliggöra bidrag till politiska partier som inte delar EU:s grundläggande demokratiska värderingar.Vid tiden för Expos avslöjande var politikerna helt ovetande om pengarullningen.– Jag uppfattade det då som att vi var säkra på att vi nu hade ändrat reglerna. Det var en rimlig slutsats. Det är ju så att man gör en budget varje år och att stryka en budgetpost borde inte vara ett problem, sa europaparlamentarikern Marita Ulvskog (S) till Expo då.Sedan dess har Marita Ulvskog arbetat för att ändra reglerna igen. Men hittills utan konkreta resultat.För några veckor sedan kallades den svenska nazistveteranen Stefan Jacobsson, som är generalsekreterare för ett av partierna, APF, där bland annat Gyllene gryning och tyska NDP ingår, till en sluten utfrågning. Där skulle han förklara på vilket sätt APF ställer upp på EU:s grundläggande värderingarna.Men Jacobsson dök aldrig upp på mötet.Trots det beslutade den ansvariga byrån inom Europaparlamentet under måndagskvällen om fortsatta mångmiljonbidrag till APF, dock under striktare ekonomiska villkor. Alla partier som söker bidrag måste numera ha en bankgaranti för att kunna kvittera ut mer än 33 procent av bidragssumman som de får i förskott. Tidigare kunde partierna få 80 procent i förskott.Marita Ulvskog säger till Aftonbladet att hon inte är besviken, trots beslutet.– Vi är många fler som arbetar med det här nu och vi kommer fortsätta att presentera fakta och handlingar, säger hon.– Det måste bli slut på det här, europeiska skattebetalare ska inte finansiera nyfascistiska rörelser.De striktare ekonomiska kraven ställs även på SD:s parti ADDE. Denna högerpopulistiska sammanslutning, som bland annat låg bakom Sverigedemokraternas gala på Grand Hotel, krävs redan på miljonbelopp av EU-parlamentet . Detta efter ett granskningsorgan kommit fram till att partiet i strid med reglerna använt EU-pengar för att påverka nationella val. Bland annat ska brittiska Ukip, som ingår i partisammanslutningen, ha använt stora summor i Brexit-omröstningen.Partiets stiftelse IDDE anklagas också för att ha manipulerat sina siffror. Granskningsrapporten konstaterade att återbetalningskraven och uteblivna intäkter kan leda till att partiet går i konkurs.Beslutet under måndagskvällen innebar att IDDE inte beviljas några bidrag för nästa år.De nya striktare ekonomiska kraven ställs också på anti-abort-partiet CVF och det euroskeptiska partiet EUD. För andra partisammaslutningar gäller de tidigare reglerna.Varför de hårdare reglerna endast drabbar partisammanslutningar på den yttersta högerkanten beror på att dessa partier slarvat eller fuskat med redovisningen i betydligt högra utsträckning än övriga partier.– Vi har inte sett att andra partier bryter mot reglerna för partibidrag, i alla fall inte i den här skalan, säger ansvarig europaparlamentariker Ulrike Lunacek från det gröna partiet i Österrike till tidningen EU Obeserver