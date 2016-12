Rikta blicken mot Skåne

Publicerad 2016-12-08

Nyligen publicerade SCB sin partisympatiundersökning. Sverigedemokraternas fortsatt starka stöd i opinionen befäster partiets vågmästarroll och spekulationer om framtida regeringskonstellationer efter valet 2018 lär fortsätta. Men för att förstå Sverigedemokraternas chanser till ökat politiskt inflytande och framtida maktpositioner bör blicken lämna huvudstaden och snarare fästas på vad som sker ute i landets kommuner i detta nu. Inte minst nere i söder.

Gävle har under året fått stå i rampljuset som ett exempel på en kommun där en moderatledd Allians tagit makten med stöd av Sverigedemokraterna. Detta gjordes i slutet av 2015 och för första gången på 96 år tappade Socialdemokraterna makten i kommunen. Rubrikerna lät inte vänta på sig. Vad som hitintills inte fått lika stora rubriker är vad som håller på att ske nere i den skånska kommunen Hässleholm där ett liknande scenario ser ut att stå för dörren. Det som nu sker nere i Hässleholm och i Skåne är väl värt att följa för den som vill ana vart Sverigedemokraterna är på väg. För Sverigedemokraterna är Skåne nämligen något alldeles extra. Lyckas partiet på allvar ta sig in i den politiska värmen där, då kan det gå fort.



Det är Skåne som Sverigedemokraterna ser som sin hemmaplan och det är här man har sitt starkaste stöd, såväl historiskt som idag. Sverigedemokraterna är förvaltare av en högerextrem och högerpopulistisk miljö som i decennier haft en aktiv närvaro nere i söder. Sverigedemokraternas tog sig in i Höörs kommunfullmäktige redan i valet 1991 och det var via de skånska kommunerna som partiets genombrott 2002 grundlades. För dagens partiledning har alltid Skåne kunnat användas som ett positivt exempel, som en fingervisning att partiet är på väg åt rätt håll. I valet 2014 blev Sverigedemokraterna näst största parti i var tredje kommun i Skåne, i 28 av 33 kommuner blev partiet vågmästare och i flera skånska kommuner samlar partiet i dag ett stöd på en bra bit över 20 procent.



Det här är en politisk situation som naturligtvis väcker funderingar hos de andra partierna. Frestelsen att samarbete och få en kompis med många mandat är naturligtvis lockande för en del. För andra är rågången mot extremhögern fortsatt högt prioriterad. Det här är en intressekonflikt som tycks finnas inte minst hos Moderaterna i Skåne. En del moderata kommunpolitiker har offentligt klargjort att de inte har några problem med att samarbeta med Sverigedemokraterna lokalt och nationellt medan andra moderater i Skåne tydligt tar avstånd för den typen av förslag och tankegångar. Moderaternas förbundsordförande i Skåne, Lars Ingvar Ljungman, delgav tidigare i höstas att han inte ser Sverigedemokraterna som något rasistiskt parti vilket Muf i Skåne offentligt gick ut och kritiserade honom för. Via tidningen Norra Skånes rapportering om den politiska situationen som uppstått i Hässleholm ges samma bild, en del moderata lokalpolitiker öppnar upp för ett samarbete med Sverigedemokraterna medan andra moderater absolut inte vill detta.



Den fortsatta utvecklingen i Hässleholm och Skåne bör följas noga. Skulle Sverigedemokraterna där allt mer välkomnas av de andra partierna har partiet nya goda exempel från söder att peka på för sina partiaktiva och för sina väljare. Men det behöver inte gå Sverigedemokraternas väg, en strid pågår och där spelar Moderaterna och de andra partierna en viktig och avgörande roll. I flera skånska kommuner har exempelvis partier bildat blocköverskridande majoritetsstyren som minimerat Sverigedemokraternas inflytande över politiken. Det är inte alltid lätt men det är möjligt. Rågången mot extremhögern kan hållas och att den gör det i Skåne är extra viktigt. En signal om att Sverigedemokraterna inte lyckas i regionen som partiet ser som sin hemmaplan kan betyda mycket. Skåne kan visa en ny väg.