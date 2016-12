Så hetsar talare på Folkets demonstration mot minoriteter

På lördag anordnas återigen Folkets demonstration i Stockholm. Vid tidigare manifestationer har grupper och personer ur vit makt-miljön slutit upp såväl som förtroendevalda sverigedemokrater. Flera talare har uttryckt sympati och förståelse för gärningsmän bakom attentat mot flyktingboenden andra har drivit tesen att det pågår ett folkmord mot svenskar.

Den nyfascistiska förgrundsgestalten Daniel Friberg på Folkets demonstration i januari (Foto: David Lagerlöf/Expo) Den nyfascistiska förgrundsgestalten Daniel Friberg på Folkets demonstration i januari (Foto: David Lagerlöf/Expo)

En av de återkommande talarna på Folkets demonstration är den tidigare SD-politikern Hans Erling Jensen. Han uppmärksammades redan under sin tid inom Sverigedemokraterna för våldsuppmaningar mot muslimer. Bland annat skrev han 2012 på sin Facebooksida att "Muslimer bör sändas hem till muslimistan eller så bör de slås ihjäl!".Jensens hets mot muslimer har fortsatt under de tal han hållit för Folkets demonstration.– Om vi låter islam ta över och vägrar försvara oss kommer att Europas civilisation att falla såsom det antika Rom, varnade han under demonstrationen 19 mars i år . I samma tal uppmanade han till fördrivning av muslimer: "vi kan inte, och kristna kan inte, leva tillsammans med dem".Vid demonstrationen i september förbehöll han sig rätten att hata och förklarade att "vår framtida existens är hotad". Jensen rasade mot "lügenpresse", ett begrepp som i 20- och 30-talets Tyskland laddades med en tydligt antisemitisk innebörd och som sedan dess varit en del av den tyska extremhögerns standardvokabulär.Jensen stämplade journalister som "landsförrädare":"Vad ska man annars kalla landsmän som i många fall medvetet understödjer ett folkmord på sina egna?", frågade han retoriskt och möttes av stora applåder från demonstrationens deltagare.Han fortsatte:"Jag vill tillåta mig att hata dem som flyr hit till oss för att de är för fega för att kämpa till sista man i sina muslimska paradisländer som de själva har skapat med blod och terror""Jag tar mig rätten till att hata våra ledare, alla ledare i den västliga världen, som har låtit allt detta hända utan att intressera sig för konsekvenserna för sina egna folk. Jag hatar dem. Jag hatar de människor som spelar hasard med Europas framtid bara för att kunna känna sig bättre än andra. Jag hatar speciellt den journalistkår som ljuger sig igenom decennier och nu lägger hundra gånger så mycket tid på att attackera partier som SD"En annan som talat på Folkets demonstration är Barbara Trusz. I ett tal 2015 hävdade hon att vissa "etniska grupper inte jobbar alls, år efter år, och spottar på vårt land"En genomgång av Trusz aktiviter på sociala medier visar att hon spridit nazistisk propaganda och våldsbejakande budskap.Hon har bland annat lagt upp bild på t-shirt där en bild på Christer Petersson, som anklagats för mordet på Olof Palme, håller i en pistol samt texten "True hero" och "Jag är tillbaka var är Löfven?"Hon har även spridit propaganda från nazistiska Nordiska motståndsrörelsen hemsida och kallat syriska flyktingar för "avfall".Till Avpixlat- och Nya Tider-medarbetaren Roger Sahlström har hon på twitter skrivit:"Annars kan vi kastrera alla dessa barn som kommer hit. Det blir vin vin (sic) situation. Inga barn får heller dessa barn."I juli skrev Trusz:"Hitler var en ängel i jämförelsen med vad Merkel har ställt till. Den värsta utrotningen västläningar (sic) någonsin."Folkets demonstration skriver att de tar avstånd från all form av extremism, men från talarstolen har det hetsats mot minoriteter, i synnerhet mot muslimer. Vid demonstrationen i Stockholm i november förra året ursäktades brandattentat. – Jag tror att de gör de för att de vill rädda sina barn från att bli våldtagna, rånade, misshandlade och för att de ska slippa uppleva hur deras trygga by förvandlas till ett litet helvete på jorden. Även om deras metod är helt förkastlig så är det inget fel på deras slutledningsförmåga, sa den antimuslimska profilen Ingrid Carlqvist i sitt tal.Vid samma demonstration hävdade en annan talare att "den sittande regeringen håller på att utrota den svenska befolkningen".En återkommande talare är Nina Drakfors som sitter i SD-skaras styrelse. Nina Drakfors är även aktiv i och ansiktet utåt för Granskning Sverige. En rasideologiskt orienterad Youtube-kanal som bland annat lyft fram den tyske förintelseförnekaren Germar Rudolf och påstått att Forum för levande historia har värderingsövningar som syftar till att "indoktrinera barn till rasblandning".Drakfors har även, som Granskning Sverige-medarbetare, gjort en okritisk intervju med Nordisk ungdoms ledare där organisationen framställs i positiv dager. Drakfors har också själv spridit propaganda från Motgift och nyfascistiska Motpol.Andra som talat vid Folkets Demonstration är Nya tider-skribenterna Stefan Torssell och Axel W Karlsson.Organisationer från den rasideologiska miljön har regelbundet slutit upp till Folkets demonstration och utgjort en betydande del av demonstranterna. I Januari i år fanns Nordisk ungdoms ledare Fredrik Hagberg, det nedlagda nazistiska Svenskarnas partis tidigare toppnamn Jonas Andersson, aktivister från nazistiska Svenska motståndsrörelsen och Daniel Friberg från nyfascistiska Arktos/Motpol. Banderoller präglades av en retorik typisk för den rasideologiska miljön, där Stefan Löfven, Angela Merkel och Jean-Claude Juncker kallades för folkförrädare.Vid demonstrationen 1 november 2015 var en aktiv nazist funktionär. I mars i år agerade högerextrema Soldiers of odin vakter åt Folkets demonstrationer och åtminstone en aktivist var demonstrationsfunktionär iklädd gul väst.