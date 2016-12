Så våldsamma är nazisterna i Nordiska motståndsrörelsen

Expo har kartlagt 159 av de mest aktiva medlemmarna i Nordiska motståndsrörelsen – Sveriges största och farligaste nazistorganisation. Bara under förra året dömdes en dryg fjärdedel för vålds- eller vapenbrott. Samtidigt har flera förövare gått fria på grund av slarv i rättsväsendet. Det avslöjar Expo i kommande nummer av tidskriften.

Det var tidvis stökigt när NMR anordnade en demonstration i Stockholm i november. Foto: Expo Det var tidvis stökigt när NMR anordnade en demonstration i Stockholm i november. Foto: Expo

NMR:s kniv ingår som bevismaterial i flera polisundersökningar. Foto: Polisen NMR:s kniv ingår som bevismaterial i flera polisundersökningar. Foto: Polisen

NMR-aktivister i samband med attacken i Kärrtorp 2013. Foto: Expo NMR-aktivister i samband med attacken i Kärrtorp 2013. Foto: Expo

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen profilerade sig länge som den mest radikala och slutna nazistorganisationen i Sverige. Men på senare år har organisationens strategi förändrats. Radikaliteten och fanatismen är densamma. Men genom att öppna upp för stödmedlemmar och komplettera gatuaktivismen med en parlamentarisk gren försöker man numera nå ut bredare, rekrytera fler aktivister och få större genomslag för sina idéer. Det visar Expos granskning som publiceras i sin helhet i nästa nummer av tidskriften.Totalt har vi genom bilder, polisrapporter, domar, artiklar och interna forum lyckats identifierat 159 personer som ingick i aktivistgrenen av NMR under 2015. Den genomsnittlige aktivisten är en 30-årig man som varit aktiv i vit makt-miljön en längre tid. Men 32 procent av de identifierade kan däremot inte knytas till tidigare engagemang inom extremhögern. Det tyder på att NMR även lyckats nyrekrytera utanför sfären av redan tidigare övertygade nazister.Den organisation de går in i består av grovt kriminella och våldsamma individer. Av de 159 Expo kartlagt dömdes eller åtalades drygt en fjärdedel (26 procent) för vålds- eller vapenbrott bara under förra året (2015). Om alla brott räknas in så var det en tredjedel (33 procent) som dömdes eller åtalades för någon form av brott under förra året.Totalt är fler än hälften (56 procent) av aktivisterna dömda för någon form av brott. I nästan en fjärdedel av fallen blev påföljden fängelse, vilket markerar att det handlade om allvarliga brott.Aktivisterna utbildas i hur de ska "agera på gatan" om "konfrontationer" uppstår. Att bruka våld uppmuntras. Knivar är inte sällan inblandade. Nordiska motståndsrörelsen sålde under en period en egen kniv med texten: "Kampen kräver mer än bara ord".Samtidigt kan Expo visa på flera fall där NMR:s aktivister kommit undan rättvisan, trots ett flertal vittnen och övertygande bevisning. I flera fall handlar det om rent slarv under polisens utredning.Den 7 mars år 2015 blev Ingemar Lejon, 56, svårt misshandlad av NMR-aktivister utanför ett köpcenter i Åkersberga. Aktivisterna hade samlats utanför ingångarna för att dela flygblad. Samtidigt steg Ingemar Lejon ut från ett kafé för att ge en tiggande kvinna några kronor. Då attackerades han. Många vittnen var på plats och såg misshandeln. Men på grund av dåligt skött utredning gick förövarna fria.Han är en av flera som inte fått rättvisa efter att blivit misshandlad av aktivister från NMR. Vänsterpolitikern och numera riksdagsledamoten Daniel Riazat misshandlades och blev slagen med en flaska i huvudet när aktivister från NMR attackerade ett antirasistiskt möte i Ludvika 2012. Snabbt fanns utpekanden, men ingen fälldes för själva misshandeln. En aktivist dömdes dock för ofredande. I efterhand kunde Expo avslöja att ett skäl till att ingen kunde dömas var stora brister i utredningen. 2013 misshandlades uppsalabon Anders Henriksson när han protesterade mot aktivister i NMR som delade ut flygblad. Misshandeln filmades, men polisen lade snabbt ned förundersökningen med motiveringen att det inte gick identifiera personer. Tidningen UNT kunde dock identifiera personerna på filmerna och polisen återupptog utredningen. Tre aktivister fälldes senare för misshandeln. Utredningen kring mordförsöket av Fidel Ogu och en misshandel i Hökarängen 2013 lades först ned och återupptogs först efter att Uppdrag Granskning granskat fallet. Misstänkta aktivister i NMR friades dock senare i tingsrätten.Men många incidenter uppmärksammas knappt alls, trots att våldet ofta är närvarande när NMR är ute på gator och torg för att sprida propaganda. Andra våldsaktioner har fått stor mediauppmärksamhet, som till exempel attacken i Kärrtorp 2013 då en antirasistisk demonstration attackerades. Eller i september då en 28-årig man avled efter att ha blivit misshandlad i anslutning till en NMR-demonstration i Helsingfors.Expo kunde i sin senaste årsrapport konstatera att NMR vuxit fram som den dominerande aktören i den rasideologiska miljön. Antalet aktiviteter hade ökat kraftigt förra året. Organisationens demonstration i Stockholm i november i år samlade 600 personer, vilket är deras största mobilisering hittills.