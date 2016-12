SD duckar frågor om kritiserade artister

Flera av Sverigedemokraternas riksdagskvinnor är kritiska till att personer dömda för kvinnomisshandel och sexuellt ofredande bokas in som underhållare på SD:s möten. När Expo kontaktar SD:s partisekreterare Richard Jomshof undviker han att svara på frågorna om de kritiserade artisterna.

För två helger sedan uppträdde Ultima Thule på en tillställning som anordnats av SD-kvinnor och Ungsvenskarna, Sverigedemokraternas ungdomsförbund. I Ultima Thule ingår Bruno Hansen som dömdes 2010 för att ha misshandlat två kvinnor han varit i nära relation med. När SD-kvinnors ordförande Carina Herrstedt konfronterades med Hansens brottshistorik meddelade hon att inte känt till domen och att hon med vetskap om den aldrig skulle bokat bandet.

Även riksdagsledamoten Hanna Wigh (SD) var skarpt kritiskt till att Bruno Hansen uppträder i SD-sammanhang.Även delar av Jimmie Åkessons band Bedårande barn framträdde på SD-kvinnors tillställning. Huvudsångaren i Bedårande Barn är Marcus Öhrn. Öhrn dömdes 2006 för sexuellt ofredande efter att han en i glasskö på Gröna Lund antastat två flickor, 14 och 16 år gamla. Öhrn frågade vid upprepade tillfällen om han fick kissa på flickorna. Öhrn tog även fram sitt könsorgan och tryckte det mot en av flickorna.När Expo når Sverigedemoraternas partisekreterare Richard Jomshof för att ställa frågor om SD kommer att fortsätta anlita Bruno Hansen som artist och hur partiet ser på att Jimmie Åkesson i december kommer att släppa ett album med Marcus Öhrn ber han om att få frågorna via mejl. Svaren är undvikande. Expo publicerar svaren och frågorna i sin helhet.1. Delar SD Herrstedts syn att Bruno Hansen inte bör bokas i partisammanhang.I Bedårande barn är en av medlemmarna Marcus Öhrn, dömd för sexuellt ofredande då han frågat om två tjejer 14 och 16 år om han får kissa på dem och för att ha tryckt sitt kön mot en av dem.Frågor:1. Påverkar det att Öhrn är dömd vid flera tillfällen, bland annat för narkotikabrott och sexuellt ofredande SD:s syn på lämpligheten för partiledare Jimmie Åkesson att spela i samma band som Öhrn?2. Din kommunavdelning anordnar en konsert med Bedårande Barn den 17 april på Ronneby Brunn. Kommer ni fullfölja den spelningen trots att ni känner till Marcus Öhrns bakgrund?3. Den 16 december släpper bedårande barn en ny CD. Framsidan pryds av bland annat Marcus Öhrn och Jimmie Åkesson. Känns det lämpligt att er partiledare ger ut en skiva med en dömd sexbrottsling?4. Marcus Öhrn uppger själv att han är anställd av Sverigedemokraterna. Nu när ni känner till att han är dömd för sexuellt ofredande kommer han kunna fortsätta anställningen hos er?Hej!Vi gör, som ni vet, en regelbunden bakgrundskoll på våra kandidater. Jag vill nog påstå att vi tar detta på ett större allvar än vad övriga partier gör. Vi kan däremot inte göra den sortens bakgrundskoll på alla människor vi anlitar i alla lägen. Ska vi te x kontrollera den som stod och sålde korv på sommarfestivalen också?Sedan ska vi komma ihåg att vi har ett rättssystem som innebär att när man väl har avtjänat sitt straff har man också betalat sin skuld till samhället. Det gäller oavsett hur illa man än kan tycka om en tidigare brottslig handling. Men, det gäller även trots att vi förespråkar hårdare straff för många grövre brott."Tack för ditt mejl. Däremot så fick vi inte svar på de frågor jag ställde till dig. Vi frågade aldrig huruvida ni skulle göra bakgrundskontroller på samtliga som ni hade att göra med. Det vi var intresserade av att få svar på var att nu när Bruno Hansen och Marcus Öhrns bakgrund har uppmärksammats hur ni ställer er till detta. SD Kvinnor sa att de inte skulle ha bokat in honom om de hade känt till att Bruno Hansen misshandlade en gravid kvinna. Är du av samma åsikt.Nu när ni känner till att Marcus Öhrn är dömd för att dels vilja kissa på tjejer i åldern 14-16 år samt tryckt sin penis mot dem, så kvarstår frågorna om du och ni som parti anser det lämpligt att Jimmie Åkesson ger ut en skiva med honom och att den lokalföreningen du tillhör arrangerar en spelning med honom när ni vet hans bakgrund?Ska jag tolka ditt svar att Bruno Hansen och Marcus Öhrn har avtjänat sitt straff och av den anledningen är det inte problematiskt för partiet att anlita dem?Jag bifogar de frågorna jag ställde till dig tidigare och skulle tacksamt ta emot svar på dessa frågor. Om du inte vill svara på enskilda frågor får du gärna nämna det också. Skulle tacksamt ta emot svar skyndsamt. Finns det möjlighet att få svar under dagen?""Det är den kommentaren du får. Önskar dig en trevlig helg."