SD:s EU-parti riskerar konkurs efter bidragsskandal

Sverigedemokraternas europeiska parti, Alliance for direct democracy in Europe, ADDE, kommer troligtvis att behöva betala tillbaka miljontals kronor i EU-stöd till Europaparlamentet. I en granskningsrapport från parlamentet, som läckt till bland annat The Guardian, anklagas partiet för att i strid med reglerna använt pengarna i nationella valkampanjer.Rapporten konstaterar att de stora återbetalningskraven kan leda till att partiet går i konkurs.ADDE är en sammanslutning av de högerpopulistiska partier som ingår i partigruppen EFDD i parlamentet. Partigruppen domineras av brittiska Ukip, men innehåller även ledamöter från bland annat tyska AfD och Sverigedemokraterna.ADDE blev nyligen omskrivna i Sverige som anordnare av Sverigedemokraternas "alternativa Nobelfest", European Freedom Awards, på Grand Hotel i Stockholm.Totalt vill EU-parlamentets utredare kräva tillbaka 173 000 euro (ca 1,7 miljoner kronor) i felaktiga utbetalningar och neka ytterligare utbetalningar på 501 000 euro (ca 4,9 miljoner kronor).EU har sedan år 2004 sponsrat europeiska partibildningar för att försöka öka intresset för Europaparlamentsvalen. Partierna får bidrag för europeiska valkampanjer och konferenser, men reglerna tillåter inte att pengarna används i nationella valkampanjer.I EU-parlamentets granskning anklagas bland annat Ukip för att ha använt EU-bidrag från ADDE till en rad opinionsundersökningar kopplade både till bland annat parlamentsvalet i Storbritannien 2015 och till Brexit-omröstningen år 2016.Granskarna skriver att detta strider mot reglerna som omgärdar bidrag till europeiska partier:"These services were not in the interest of the European party, which could neither be involved in the national elections nor in the referendum on national level".Rapporten namnger tre Ukip-medarbetare som ska ha fått 133 000 euro från ADDE för att genomföra opinionsmätningar, trots att reglerna slår fast att pengar endast får användas för anlitande av oberoende konsulter.Enligt rapporten har EU-bidrag i strid med reglerna även gått till valkampanjer i Belgien och Holland.Granskningsrapporten kommer presenteras på ett möte med EU-parlamentets budgetkommitté på måndag kväll. Enligt The Guardian är det troligt att kommittén godkänner rapporten. ett uttalande på ADDE:s hemsida kallar partiet anklagelserna för "medvetna trakasserier" och anklagar tjänstemännen för att vara politiserade:"The Parliament administration has for months taken an aggressive and hostile attitude over the audit, amounting to nothing short of deliberate harassment. This is a blatant deviation to its requested neutrality."Expo har tidigare avslöjat att miljonbidrag från EU även gått till de europeiska partierna APF och AENM som är sammanslutningar av fascistiska och nazistiska partier i Europa. Detta trots att EU kräver att partier som får bidrag respekterar de mänskliga rättigheterna.