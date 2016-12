Terroranklagad begärs häktad på sannolika skäl

Publicerad 2016-12-06

Den 30-åring som igår anhölls misstänkt för terrorbrott begärs nu häktad på sannolika skäl. Åklagaren avböjer att kommentera.

I går anhölls en 30-årig man misstänkt för terrorbrott genom grov mordbrand. Enligt advokaten, som SVT talat med, förnekar mannen brott.



Mannen misstänks för att anlagt en brand i en bönelokal på Norra Grängesbergsgatan i Malmö den 11 oktober. Bönelokalen fick sina rutor krossade och flaskor med brandfarlig vätska kastades in. Lokalen tillhörde den arabiska kulturföreningen Aldorr.



Efter branden tog terrorgruppen Islamiska staten på sig ansvaret genom sin officiella tidskrift. IS pekade ut lokalen som ett centrum för "otrogna", ett ord som i den kontexten är ett nedlåtande ord för shiamuslimer.



Huruvida IS verkligen stod bakom attacken har ifrågasatts. Gruppen har gjort sig känd för att ta på sig dåd i efterhand. Åklagaren Agnetha Hilding Qvarnström vid riksenheten för säkerhetsmål avböjer att lämna några kommentarer.



– Jag lämnar inga kommentarer i det här läget, säger hon.



Häktningsförhandlingen sker i morgon, onsdag.