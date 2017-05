81-årige nazisten Horst Mahler gripen i Ungern

Nazisten Horst Mahler som en tid varit på flykt från rättvisan greps på måndagen i Ungern. Den 81-årige Mahler är känd som nazisten och förintelseförnekaren som en gång var med i den vänsterextrema terrorgruppen Röda arméfraktionen.

På måndagen greps tyske Horst Mahler i den ungerska staden Sopron. Enligt uppgifter i tyska medier, som The New York Times rapporterar om, ska Mahler ha sagt att han ämnade söka asyl i landet. Enligt tjänstemän i Ungern kommer han troligen utlämnas till Tyskland.Horst Mahler är advokaten som på 1970-talet fängslades för sin inblandning i den vänsterextrema terrorgruppen Röda Arméfraktionens verksamhet. Sedan han släpptes på 1980-talet har han orienterat sig mot nazismen och var under en period medlem i Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD).År 2009 dömdes Horst Mahler till fängelse i tio år för att ha förnekat Förintelsen och andra hatbrott. Han släpptes från fängelset 2015 på grund av dålig hälsa och fick frivård. Men förra månaden dök han inte upp på ett avtalat möte på fängelset i Brandenburg an der Havel. I stället släppte han en video på YouTube – som sedan togs bort – där han förklarade att han inte längre skulle dyka upp på de avtalade tiderna.