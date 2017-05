Åkesson värvar moderat riksdagspolitiker

Publicerad 2017-05-17

Den moderata riksdagsledamoten Patrick Reslow lämnar sitt parti och går över till Sverigedemokraterna. Det meddelades på en presskonferens på onsdagen.

Sverigedemokraterna kallade på onsdagen till presskonferens där den enda informationen i förväg om den var att Jimmie Åkessons "har någonting viktigt att berätta".



På plats stod det klart att den moderata politikern från Malmö, Patrick Reslow, går över till Sverigedemokraterna. Han ska ha varit den som tog kontakt med Sverigedemokraterna om att gå in i partiet.



Reslow nämner bland annat decemberöverenskommelsen som en bakomliggande orsak till att han lämnar Moderaterna.



Patrick Reslow har sedan 2010 suttit som riksdagsledamot för moderaterna. Han är i dagsläget ledamot i justitie- och konstitutionsutskottet och sitter som suppleant i utbildningsutskottet.



Han tänker inte lämna sin riksdagsplats. Han menar inte att det är ett svek gentemot väljarna att byta parti. Han tror att många av de som röstat på honom delar hans syn på till exempel decemberöverenskommelsen.



Samtidigt finns det frågetecken vad som ligger bakom avhoppet. Anna Kinberg Batra har öppnat upp för dialog med Sverigedemokraterna i enskilda frågor och varit kritisk till decemberöverenskommelsen.



Reslows övergång påverkar inte direkt sammansättningen i riksdagen. Sverigedemokraterna har under mandatperioden tappat två mandat, Margaretha Larsson och uteslutna Anna Hagwall.



Det finns tidigare exempel på när en riksdagspolitiker lämnat sitt parti till förmån för Sverigedemokraterna. Det skedde när moderaten Sten Andersson 2002 gick in i Sverigedemokraterna, då hade dock inte Sverigedemokraterna några egna platser i riksdagen.