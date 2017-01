Äktenskap med judinna splittrar alt-right-rörelsen

En intern kris skakar den amerikanska så kallade alt-right-rörelsen och svallvågorna har nått vit makt rörelsen i Sverige. Anledningen: en inflytelserik propagandamakare har "avslöjats" vara gift med en judinna. Något som fått konspirationsteorierna att explodera

Den så kallade alt-right-rörelsen (alternativa högern) har haft luft under vingarna. Rörelsen som består av ett myller av högerextrema ideologer och anonyma nätaktivister kunde inte dölja sin glädje när Donald Trump utsåg Steve Bannon, grundaren av Alt-rights största nyhetsplattform Breibart, till rådgivare i sin administration.Men nu har rörelsen hamnat i en intern kris som tydligt belyser hur antisemitismen genomsyrar den. I samband med att den riktiga identiteten till en av deras mest inflytelserika personer Mike Enochs avslöjades visade det sig att programledaren i den antisemitiska podden The Daily Shoah och medarbetaren i den ledande förintelseförnekare sajten The right stuff, TRS, är gift med vad som uppges vara en judinna. Uppgifterna har sänt chockvågor i rörelsen.Mike Enoch heter egentligen Mike Peinovich och efter att hans civilstatus "avslöjats" har medarbetare lämnat TRS och The Daily Shoah. Alt-right-rörelsen som helhet och inflytelserika personer, bland annat Alt-rights förgrundsgestalt Richards Spencer som figurerat med Mike Peinovich har fått en trovärdighetskris bland sina antisemitiska gräsrötter.De antisemitiska konspirationsteorierna har börjat spinna.Peinovich antisemitiska propaganda har beskrivits som "kontrollerad opposition" som i själva verket varit "orkestrerad av judar."Diskussion har även nått svenska högerextrema forum. När nazistiska Nordiska motståndsrörelsen skulle intervjua den pronazistiska alt-right-sajten Daily Stormers redaktör Andrew Anglin så krävde läsare att han skulle ställas mot väggen för sin koppling till Peinovich."Detta måste ni nästan ställa frågor om!", skriver en lyssnare i Nordiska motståndsrörelsens kommentarsfält. En annan skriver "The Daily Shoah har arbetat subversivt och alla som har med det att göra bör frågas ut."Andrew Anglin själv har i ett öppet brev kallat "avslöjandet" av Peinovich civilstatus som en kris för rörelsen. Han bedyrar att han inte kände till informationen och förklarar att han tycker att Peinovich borde ha skiljt sig från sin fru. Han konstaterar samtidigt att han inte tror Peinovich ingått i en "judisk konspiration" eftersom han belyst det "judiska problemet" och skapat den bästa "propagandan sedan Adolf Hitler".Det finns också andra som inte vill gå så hår fram mot Peinovich, inte på grund av att de anser att det är oproblematiskt att han är gift med en judinna. Att det är ett problem är man överens om, utan för att hon kanske ändå inte är "så mycket judinna" så att det utgör ett "jätteproblem".På den rasideologiska plattformen Motgift skriver en användare:"Ska det vara förbjudet att 'rasblanda' med någon som är 25% jude? Jag ser i alla fall inga problem i det"Enligt nyhetsajten Salon avslöjades Peinovich riktiga identitet av anonyma vänsteraktivister, men även av rivialiserande alt-right-aktivister som ska ha varit i konflikt med Peinovich eftersom TRS ska ha varit för principen att icke judiska vita nationalister har ett gemensamt intresse med den israeliska extremhögern.