Antalet hatgrupper i USA stiger

För andra året i rad har antalet hatgrupper i USA ökat. Det kan Southern Poverty Law Center (SPLC) visa i sin senaste rapport. Den stora ökningen sker bland antimuslimska grupper.

Den amerikanska ideella medborgarrättsorganisationenSPLC kartlägger årligen hatgrupper i USA. Sedan 1999 har antalet grupper fördubblats, och under det föregående året har grupperna ökat från 892 aktiva till 917.Den största ökningen har skett bland antimuslimska grupper. År 2010 var det fem aktiva grupper i landet. Fem år senare låg siffran på 34 och under det föregående året var det så många som 101 grupper.Samtidigt som fler antimuslimska grupper växer fram i USA sker också fler anmälningar om hatbrott riktade mot muslimer. Samma sorts trend kunde ses mellan åren 2014 och 2015 då antalet anmälningar om hatbrott riktade mot muslimer ökade med 67 procent.SPLC:s rapport kommer i kölvattnet av en hetsig valrörelse. Hatbrott mot bland annat hbtq-personer, migranter och svarta har präglat tiden efter Trumps valkampanj. Under de tre första månaderna efter Trumps valkampanj kunde SPLC rapportera 1372 attacker utförda av enskilda gärningsmän. Av dessa attacker var 25 procent riktade mot migranter.Medborgarrättssorganisationen beskriver även en ökande spridning av radikalnationalistisk propaganda. Majoriteten av dessa incidenter har förekommit på universitetsområden.