Avslöjades som nazistveteran - tar plats som ersättare för SD i Hässleholm

Inför valet 2014 påstod Sverigedemokraterna i Hässleholm att SD-kandidaten Bengt-Göran Rudbring tvingats lämna politiken sedan Expo och Expressen avslöjats att han varit aktiv i flera nazistgrupper. Nu tar han plats som ersättare för SD i Hässleholm.

Under kommunfullmäktiges sammanträde i slutet av mars valde flera av Sverigedemokraternas kommunpolitiker att lämna sina poster i protest mot behandlingen av den skandalomsusade SD-politikern Ulf Erlandsson. Totalt lämnade fem ordinarie ledamöter och två ersättare sina uppdrag i samband med Erlandsson-härvan.Sedan massavhoppet har stolarna i kommunfullmäktige stått tomma. I onsdags kunde SVT Nyheter avslöja vilka nya ledamöter och ersättare som tar plats i Hässleholms Kommunfullmäktige.En av de som tar plats som ersättare är Bengt-Göran Rudbring. Rudbring är en veteran i den svenska nazismen. Inför valt 2014 kunde Expo och Expressen avslöja att han under 1970-talet var aktiv i Nordiska rikspartiet. Under flera år på 00-talet - senast 2007 - var han också medlem i Nationalsocialistisk front.I samband med avslöjandet 2014 konfronterade Expressen Rudbring med hans nazistiska förflutna.- Häng inte upp dig på din nazifobi! Jag vet nog vad ni är för några!, svarade han då.Han såg då en chans att få utlopp för sitt politiska engagemang i Sverigedemokraterna.- Jag vill att vårt samhälle ska bestå. Det jag är rädd för är att vi importerar arbetslöshet. Jag satt på bussen från Trelleborg i går och då var det en afrikanska - svart - och hennes flicka. Hon hade världens dyraste mobiltelefon som glittrade. Jag förstår inte varifrån de får pengar men det sägs att de får mer än oss pensionärer.Avslöjandet fick Patrik Jönsson, dåvarande ordförande för Sverigedemokraterna i Hässleholm, att i media förklara att partiet tappat förtroende för Rudbring eftersom han ljugit om sitt förflutna i den så kallade vandelsförsäkring som alla kandidater tvingades lämna. Där skulle de bland annat uppge om de tidigare haft ett engagemang i andra partier.– Man kan ha gjort dumheter tidigare, men för den skull ha rätt till en nystart, men han har lämnat oriktiga uppgifter i sin vandelsförsäkran till partiet, sa Patrik Jönsson till Norra Skåne.SD Hässleholm tryckte upp nya valsedlar där Rudbrings namn var borttaget. Men enligt rösträkningsprotokoll från Länsstyrelsen så användes trots detta den lista där Rudbring fanns med som kandidat i en av Hässleholm kommuns två valkretsar. Listan användes av 222 av partiets 7334 väljare.Nu är alltså Rudbring invald, trots att partiet i valet försäkrade att han hoppat av sin kandidatur.När Expo får tag på Patrik Jönsson, gruppledare för SD i Hässleholm, så är han förvånad över att Bengt-Göran Rudbring funnit med på någon av SD:s listor:– Det är olyckligt att den listan har använts. Jag kan inte svara på hur detta har kunnat hända, jag hämtade personligen dem nya valsedlarna på tryckeriet i Halmstad och hur den gamla listan ändå har kunnat användas är för mig en gåta. Den gamla listan ska inte ens existera. Det är beklagligt.På frågan hur SD i Hässleholm nu kommer att förhålla sig till Bengt-Göran Rudbring svarar Patrik Jönsson:– Det här är högst oönskat. Vi kommer inte förhålla oss till honom alls, han är inte medlem i Sverigedemokraterna och ingen vi vill ha att göra med. Det är tråkigt att det här har kunnat inträffa, det är djupt olyckligt.Expo har förgäves sökt Bengt-Göran Rudbring för en kommentar.