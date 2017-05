De hyllade Breivik – då fick hon nog och lämnade nazismen och pojkvännen

I en artikelserie har Sundsvall tidning granskat nazisterna i Nordiska motståndsrörelsen. I en längre artikel intervjuades "Sara". För ett halvår sedan lämnade hon sin sambo – en aktiv nazist.

– Från början märkte jag ingenting och vi började dejta. Vi hade liknande intressen och jag blev kär. Jag minns att jag reagerade när jag hittade en bok om Hitler hemma hos honom men jag tänkte inte så mycket på det då, berättar Sara för ST i en artikel som publicerades på lördagen.Sara, som egentligen heter något annat, hade under en tid noterat mannens rasistiska åsikter. Men när det, som hon beskriver det, "skämtas om att fira Hitler på hans födelsedag" blev hon ställd.– Jag hade aldrig hört något liknande och trodde att han sa det för att retas eller få fram en diskussion, säger hon till ST.Efter ett tag blev Sara gravid med mannens. Hon beskriver för ST hur hatet och rasismen sakteligen normaliserades. Hon och sambon umgicks ofta med hans vänner.– De jobbade som dagisfröknar, byggarbetare och butikssäljare. Jag som hade trott att nazister var 18-åriga pojkar med kängor och rakad skalle, berättar hon.Hon beskriver även hur könsrollerna förstärktes i vännernas sällskap. Kvinnorna skulle ta hand om barnen, medan männen höll sig för sig själva. Efter två år hade hon successivt själv börjat anamma några av de idéer som uttrycktes i hemmet.– Jag började avsky och se ner på människor, säger hon.Men så kom en middag, som fick Sara att inse att hon måste lämna mannen.– Vid middagen en dag hyllades Breivik. Då kändes det långt in i hjärtat på mig. Jag var i Norge den sommaren som han begick sitt dåd och jag kände hela sorgen. Nu hörde jag hur andra människor hyllade det avskyvärda, i mitt eget hem och jag ville bara därifrån.Hon lämnade honom, tog med sitt barn och började om på nytt. Idag försöker hon se till så att hennes barn växer upp i en miljö utan intolerans.– När det gäller mina barn kommer jag att vara öppen och berätta hela vägen. De ska växa upp i en miljö där alla människor är lika mycket värda oavsett ursprung, hudfärg eller sexuell läggning. Jag måste väga upp det andra med massor av kärlek, säger Sara till ST.Expos årliga sammanställning över nazistiska och andra rasideologiska aktiviteter visar på en ökad aktivitet från Nordiska motståndsrörelsens sida i Sundsvall. 2015 hade nazistorganisationen 34 aktiviteter i kommunen, 2016 var den siffran 54. Det handlar framför allt om olika former av propagandaspridning.