De ligger bakom de falska uppgifterna om terrordådet

Rykten om hemliga konspirationer, falska uppgifter och manipulerade bilder. I spåren av fredagens terrordåd har en våg av desinformation rullat över nätet. Expo kartlägger myterna och vem som ligger bakom dem.

Inlägg från De frias slutna Facebookgrupp. Inlägg från De frias slutna Facebookgrupp.

En muslimsk kvinna i slöja som obrydd går förbi insvepta dödsoffer för fredagens terrordåd. I helgen kunde Dagens Nyheter avslöja att en bild som spridits på sociala medier efter terrordådet i Stockholm i själva verket är manipulerad. Kvinnan hade klippts in från en bild från dådet i London i mars. En frilansfotograf som var på plats har i efterhand förklarat att kvinnan var i chocktillstånd.Bilden är ett av flera exempel på desinformation som fått spridning i spåren av lastbilsattacken i Stockholm. I en intervju i DN förklarar Fredrik Wass, omvärldsbevakare, på Sveriges tidskrifter att stora nyhetshändelser ofta riskerar att skapa ett informationsunderskott som kan utnyttjas av politiska krafter.– På ett sätt är det också precis det här som terrorhandlingar syftar till, att sprida ett budskap som ska få oss att bli rädda, osäkra och minska vår tillit till varandra. Det här är inget nytt som bara sker nu, det sker hela tiden i våra flöden, och många aktörer tjänar på att piska upp motsättningar mellan grupper och polarisera frågor som i grunden är väldigt komplexa och svåra att svara på, säger han till DN.Expo har kartlagt myterna och desinformationen som spridits i spåren av terrordådet. I flera fall visar det sig att högerextremister och konspirationistiska aktörer ligger bakom.En av spridarna är sociala mediekontot Politikfakta. Kontot producerar delningsvänliga bilder och korta meddelanden med udden riktad mot bland annat mångkultur, invandring och etablerade medier. Kontot har tidigare uppmärksammats för att sprida desinformation.I ett inlägg efter dådet skrev de:Uppgiften hämtar de från en artikel i Daily Mail. Trots kritik har Politikfakta inte tagit bort något i sitt flöde. Publiceringen låg under tisdagen fortfarande kvar på både Daily Mail och Politikfakta.Bakom Politikfakta står Olah Clarkvist. Redaktör är Nicole Ekstam, en sociala medie-aktivist som rör sig i kretsen runt Folkets demonstration . Politikfakta har även ett samarbete med det lilla konservativa förlaget Realiaposten som förra året gav ut boken Haveriet.En kärnfråga för den konspirationistiska aktivistgruppen Folkresningen de fria är att terrordåd är orkestrerade av dem som anses styra samhället., skrev en aktivist i De fria på Facebook samma dag som dådet utfördes.Kommentaren var kopplad till en text som argumenterade för att dödsoffer inte utesluter att det är en False flag-operation.Förintelseförnekaren och den drivande bakom De fria, Carl Norberg, förklarade i en Youtube-film samma dag som attentatet:De Fria sprider sina konspirationsteorier på sin officiella sida och på en sida som heter False Flag Watch Sweden. De fria grundades 2013 som ett parti, en inriktning som sedan ändrats. Numer beskriver aktivistgruppen sig som en "nytänkande folkrörelse".Den antisemitiska och pro-nazistiska sajten Blueshift presenterade en konspirationsteori där "terrordådet" (av skribenten placerat inom citationstecken) kopplas till USA:s militära angrepp på en syrisk militärbas.Motsägelsefullt för Blueshift även fram alternativa förklaringar i samma text. Dådet kopplas till den socialdemokratiska kongressen som ägde rum under helgen.Cui Bono är konspirationistisk förening som anordnar föreläsningar vars evenemang lockar allt från sverigedemokratiska företrädare till militanta nazister. Cui Bono-organisatören Martin Emander, som också deltagit i flera aktiviteter arrangerade av Nordiska motståndsrörelsen och skrivit för Nya Tider, skriver i en diskussion på Facebook kort efter attentatet "Klart det är en psyop (psykologisk operation, reds.anm)" och hänvisar till Ole Dammegård, en konspirationsteoretiker som systematiskt beskriver jihadistiska terrordåd som False flag-operationer.Dammegård har tidigare hållit föredrag hos Cui Bono. Han har på Facebook gjort flera försök att understödja konspirationsteorin om att det handlar om en så kallade False flag-operation. Han ställer sig bland annat frågan om betonglejonen som finns på Drottninggatan flyttades för att lastbilen inte skulle stoppas upp.Han framhåller också konspiratoriskt att polisen "medger" att den anordnat en övning kring beredskap för just terrordåd strax före attentatet. Idén om att staten "övar" inför ett dåd, för att på så sätt påvisa att den är inblandad i det, är ett återkommande tema i konspirationsteorier, inte minst kring terrordåden i USA den 11 september 2001.Projektet Megafonerna bildades tidigare i år och uppger att de vill "representera den nya formen av objektiv, ärlig och människovänlig media". Bakom projektet står Bechir Rabani. Megafonerna och Bechir Rabani uppmärksammades nyligen när en video spreds på nätet med uppmananingen att systematiskt uppsöka journalister i deras hem. Bakom videon stod projektet.Bechir Rabani delade på söndagen ett inlägg på Facebook som hävdar att Bonnier, som insinueras vara judeägt, manipulerar nyheterna genom att intervjua personer med koppling till företaget, utan att påpeka det. Bechir Rabani kommenterar inlägget med att makten är beredd till stora offer för att nå sitt mål: