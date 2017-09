Elva gripna - misstänkta för samröre med förbjuden nazistgrupp

Brittisk polis har meddelat att den gripit elva personer från den förbjudna högerextrema organisationen National Action. Tillslagen är en del av en pågående terrorutredning.

Gripandena har skett runt om i landet. De elva misstänks bland annat för förberedelse av terrorhandling, medlemskap i förbjuden organisation och innehav av dokument innehållande information som kan användas vid terrorhandlingar, rapporterar Reuters . De gripna är mellan 22 och 35 år.Tillslagen skedde runt om i Storbritannien och vid några av dem ska polisens bombenhet ha varit på plats.Flera personer greps vid en lagerlokal i Warrington, som National Action använder som träningslokal. Enligt den antirasistiska organisationen Hope not Hate är lokalen en plats där anhängare till National Action utbildas för att vara förberedda på ett "raskrig", rapporterar The Telegraph Polisinsatsen är en del av en pågående utredning mot organisationens medlemmar. Förra veckan ställdes tre män inför domstol. De tre männen anklagas bland annat för att ingå i National Action.Organisationen grundades 2013. Den var i december 2016 den första högerextrema organisationen att förbjudas enligt de brittiska terrorlagarna.Debatten om att förbjuda högerextrema organisationer tog fart efter mordet på parlamentsledamoten Jo Cox i juni förra året.Debatten tog åter fart i juni i år då en man dog när en bil körde in i en folkmassa av personer som just avslutat midnattsbönen. Åtta skadades. Föraren av bilen ska enligt vittne ha skrikit "jag vill döda muslimer".