En serie nazistiska våldsdåd i Stockholm

Våld mot skolelever, polis och allmänhet. Aktion mot Förintelseöverlevande. Beslagtagna knivar. Expo har kartlagt fyra händelser i Stockholms län som skett under årets tre första månader. I samtliga fall är aktivister från nazistiska Nordiska motståndsrörelsen misstänkta.

Propaganda som förnekar Förintelsen delades ut till skolelever. (Foto: Polisen) Propaganda som förnekar Förintelsen delades ut till skolelever. (Foto: Polisen)

När polisen visiterade aktivisterna som varit på Åsöskolan fann de en kniv. (Foto: Polisen) När polisen visiterade aktivisterna som varit på Åsöskolan fann de en kniv. (Foto: Polisen)

Fakta: NMR Bildad 1997 som en utbyggnad av organisationen Nationell Ungdom.

Är uttalat nationalsocialister.

Sveriges största och aktivaste nazistorganisation.

Aktivister med anknytning till NMR är dömda för en lång rad grova brott.

Lördagen den 18 mars samlades aktivister från Nordiska motståndsrörelsen i centrala Stockholm med banderoll och fanor för att dela ut flygblad. Vid Stureplan möttes nazisterna av protester. Bråk uppstod, men exakt vad som sedan skedde är oklart.Efterspelet kan summeras med att en av nazisterna är misstänkt för att ha försökt attackera polis och en annan för att ha burit kniv. Dessutom upprättades en anmälan om brott mot ordningslagen. Men den lades senare ned. Eftersom utredningen är i ett tidigt skede, och inga åtal inkommit, omgärdas den av sekretess. Vilka som är misstänkta är i nuläget inte offentliggjort.Händelsen var den senaste i en rad med det gemensamt att de skett i Stockholm sedan årsskiftet och att människor som kommit i nazisternas väg utsatts för våld. I två av fallen har attackerna varit riktade mot polis.Efter en sammandrabbning med polis en sen natt i centrala Södertälje den 22 januari står två kärnaktivister i Nordiska motståndsrörelsen åtalade. En av männen, en 28-åring, misstänks för våldsamt motstånd, efter att han fysiskt motsatt sig ett omhändertagande. Han är sedan tidigare bland annat dömd för våldsamt upplopp, grovt vapenbrott, misshandel och brott mot knivlagen. Den andra mannen, en 22-åring, misstänks för våld mot tjänsteman , efter att han ska ha angripit en polis med våld.Båda männen är åtalade och väntar på rättegång. Totalt har fyra arbetsskador och ett tillbud inrapporterats, visar polisens internrapportering.Den 15 februari var Emerich Roth, som överlevt fem koncentrationsläger, på Åsöskolan i Stockholm för att prata med elever om Förintelsen. Utanför skolan samlades, enligt polisrapporten, tolv nazister från Nordiska motståndsrörelsen. De delade ut ett flygblad där Förintelsen påstås vara en "propagandalögn" och där Emerich Roth anklagas för att ljuga. Elever i olika åldrar som fick flygbladet i sina händer upprördes över innehållet. Då stämningen blev allt mer hätsk tillkallades polis. Elever attackerades, bland annat en 15-åring.Aktivisterna gav sig även på en man med somaliskt ursprung berättade 15-åringen efteråt till Expo.– De puttade på honom och sa att han inte var välkommen här när jag försökte få dem att sluta blev jag slagen. Då sprang jag in i skolan och hämtade ett basebollträ. När de såg mig med det sprang tio stycken mot mig puttade ned mig på marken och sparkade och slog på mig.Ledaren för Nordiska motståndsrörelsens Stockholmsavdelning greps av polis misstänkt för misshandel, men släpptes senare. Polisen fann dessutom en kniv på en annan av aktivisterna när han visiterades. Den 22-årige mannen är misstänkt för brott mot knivlagen. Det är samma man som misstänks för våld mot tjänsteman i Södertäljefallet.Den 15 mars, fick polisen samtal om ett pågående bråk i Järna centrum. Återigen var det aktivister från Nordiska motståndsrörelsen som var på plats för att dela ut propaganda. Enligt uppgift ska allmänhet ha upprörts över nazisternas närvaro och tumult uppstått.Fredrik Ålund på polisens ungdomsgrupp, som leder utredningen, säger att sju personer är misstänkta för inblandning. Brottsrubriceringen är misshandel.En annan händelse som ännu inte är rättsligt avslutad är den som hände vid Medborgarplatsen för drygt ett år sedan. Då attackerade en samlad grupp aktivister från Nordiska motståndsrörelsen polis på plats. En händelse som i nuläget lett till sex fällande domar. Fler väntar på rättegång. I polisens internrapportering från händelsen framgår att fyra arbetsskador har rapporterats, varav en ska ha varit oavsiktlig.I Göteborg pågår en annan utredning. Där sitter aktivister kopplade till organisationen häktade, misstänkta för en serie bombdåd mot två flyktingboenden och en vänsterlokal.Expo har tidigare kartlagt närmare 160 personer som var aktiva i Nordiska motståndsrörelsen under 2015. Granskningen visade att bara under det året så åtalades eller dömdes en fjärdedel av de aktivisterna för vapen- eller våldsbrott.