Få incidenter men ökad oro bland svenska muslimer efter terrordådet i Stockholm

Publicerad 2017-04-25

Flera jihadistiska terrordåd i Europa har lett till ökade attacker mot landets muslimer. Efter dådet i Stockholm har få incidenter rapporterats, men oron bland svenska muslimer har ökat.

Två veckor har gått sedan terrorattacken i Stockholm. Än är den misstänktes motiv oklar. Men när uppgifterna om 39-årige Rakhmat Akilovs bakgrund och religionstillhörighet kom fram blev många svenska muslimer oroliga.



Några timmar efter dådet i Stockholm, attackerades Falkenbergs moské. Mitt under nattbönen kastade en man sten genom fönstret. Till P4 Halland berättar Driton Mehmedi, engagerad i moskén, att de vanligtvis ber i det främre rummet. Men sedan stenkastningen har de flyttat till ett rum längre in.



Fyra dagar senare förstördes tre fönsterrutor på muslimska församlingens lokaler i Malmö. Enligt SVT Skåne så tog sig polisen an fallet som ett potentiellt hatbrott. Det fanns inget i dådet som tydde på en direkt koppling till lastbilsattacken i Stockholm.



De två fallen är de som enda media rapporterat om sedan det misstänkta terrordådet i Stockholm. Expo har talat med ett tiotal församlingar runtom i Sverige. Inga attacker har riktats mot någon av de moskéer vi talat med.

– Det är positivt och gläder oss att vi än inte behövt handskas med islamofobiska attacker, säger sekreteraren för Bosniakiska Islamiska Samfundet.



Risk för isolering

Samtidigt är många församlingsmedlemmar och moskébesökare oroliga för att kollektivt skuldbeläggas för terrordåden. En av dem som försöker samla erfarenheterna av islamofobi är Johanna Lihagen. Hon är aktivist och grundare till plattformen Muslimskkvinna. Plattformen ämnar att genom ofta anonyma berättelser synliggöra utsattheten för muslimska kvinnor. En grupp hon menar riskerar att bli särskilt utsatta i kölvattnet av terrorattacken.

– Jag känner ingen personligen som har blivit utsatt för något efter attacken i Stockholm men jag ser i sociala medier att systrar har blivit verbalt påhoppade. Rädslan har påverkat mig, mina medsystrar och min dotter som även hon bär hijab.

– Efter det som har hänt i Stockholm så tror jag tyvärr att det finns en del muslimska kvinnor som av rädsla kommer att isolera sig ännu mer, kanske finns det någon familjemedlem som är rädd att något skall hända och på så sätt också påverka flickan eller kvinnan.



Arga blickar och en hel del leenden

De första dagarna efter terrorattacken var Johanna Lihagen rädd för att gå ut. Hon hade tänkt delta på en muslimsk konferens i Stockholm, men valde att stanna hemma. Bland annat med anledning av att SÄPO varnat för att högerextrema attacker mot muslimer kan komma att öka efter dådet.

– Efter några dagar var jag tvungen att åka in till stan och var på helspänn, vanliga dagar måste man som muslimsk kvinna med hijab vara beredd på att någon vill en illa så jag var självklart orolig. Jag har fått uppleva arga blickar men jag har också fått en hel del leenden, vilket är något nytt.



De terrordåd som drabbat europeiska länder i Europa de senaste åren har på vissa håll visat sig skapa en otrygg tillvaro för muslimer. I Frankrike ökade hatbrotten efter terrordåden i Paris. Muslimer utsattes för hatbrott och moskéer vandaliserades. Än så länge tycks den omedelbara effekten efter dådet på Drottninggatan ha uteblivit. Men Johanna Lihagen menar att det finns anledning att vara orolig.

– Jag har och kommer fortsätta att vara på min vakt. Samhället har förändrats och det har jag med.