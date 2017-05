Försökte starta Soldiers of Odin-grupp - åtalas för kvinnomisshandel

En tidigare kontaktperson för det högerextrema medborgargardet Soldiers of Odin åtalas för kvinnomisshandel.

Soldiers of Odin är ett medborgargarde som genom att patrullera i olika städer uppger att de ger skydd till kvinnor och barn. Samtidigt är flera av organisationens aktivister dömda för olika former av våldsbrott.I förra veckan åtalades en person, som tidigare från centralt håll uppgetts vara organisationens kontaktperson i Helsingborg, för kvinnomisshandel.Det var i november förra året som mannen misshandlades sin fru framför barnen. Han ska bland annat skallat henne. I förhör berättar kvinnan att det inte är första gången som mannen ger sig på henne fysiskt.Mannen å sin sida säger i förhör att båda var alkoholpåverkade och att han "snubblade, eller tappade balansen" och att fruns skada uppstått då. Han förnekar tidigare misshandel av henne.Ungefär åtta månader innan den misstänkta misshandeln gick mannen ut på sociala medier och meddelade att han var på gång att starta upp Soldiers of Odin i Helsingborg. Ett par månader senare angav riksorganisationen honom som lokal kontaktperson.Det råder dock osäkerhet om han någonsin lyckades dra igång någon verksamhet eller om det slutade med uttalanden på sociala medier.Soldiers of Odin är ett nätverk av så kallade medborgargarden som bildades 2015 i finska Kemi av nazisten Mika Ranta. I Sverige har det funnits ett flertal lokala avdelningar av organisationen. Samtidigt har de haft svårt att hålla samman organisationen och har drabbats av flera konflikter och interna bråk . Ur konflikterna har nya konstellationer och grupper vuxit fram.Soldiers of Odin uppger att syftet med deras aktivitet är att förhindra brott och skydda kvinnor. På sociala medier har dock aktivister inom organisationen uttryckt sig sexistiskt och det finns tidigare exempel på personer som misshandlat kvinnor.