Granskning Sverige-profil: "Förintelsen är en lögn"

Granskning Sverige kallar sina Youtube-klipp "medborgarjournalistik för demokrati". Men i sändningarna förnekas Förintelsen och rasismen är uttalad. Fabian Fjälling, 48, säger i ett inslag att "han blivit religös av att studera judarnas ondskefulla inflytande i världen".

Länge har personerna bakom Granskning Sverige varit okända. De har gömt sig bakom pseudonymer när det ringt upp till privatpersoner, politiker och journalister. Sändningarna som sedan läggs ut på nätet är ofta kraftigt redigerade för att framställa intervjupersonerna i dålig dager.Nyligen avslöjade dock Fabian Fjälling, som i Granskning Sverige gått under namnet "Erik", sig själv när han skickade ett sms med sökvägen till en fil där hans namn framgick till en journalist för att visa att han spelat in ett samtal.Granskning Sverige, GS, menar att de är ett "medborgarinitiativ som frågar de frågor som traditionell media undviker". Nu kan Expo och Expressen avslöja att Fabian Fjälling sprider öppen rasism och förnekar Förintelsen.I ett GS-inslag intervjuar han Förintelseförnekaren Lars Wilhelmson. Fjälling håller genomgående med Wilhelmsson när han beskriver en antisemitisk världskonspiration. Han tar också del i samtalet och kallar Förintelsen för en lögn, och menar att det bildats en religion kring den.säger Fjälling.Fjälling säger att kommunismen har klart "talmudiska" (judendomens efterbibliska skriftsamlingar, reds. anm.) tecken eftersom "den har en klar udd riktad mot kristendom och behandlar massorna som boskap".– Jag har faktiskt blivit religiös av att studera judarnas ondskefulla inflytande i världen. (…) först så var det 9/11 så tänkte jag det här ju helt vansinnigt att den här lögnen kan passera som sanning till så många. Vad finns det mer så började jag vidga skopet så såg jag andra världskriget och Förintelsen, och så herregud detta är ju också lögn, vad finns det mer? Ryska revolutionen, ja det är ju samma sak här och alltid hittar man samma folkgrupp på den onda sidan i alla tragedier som hänt genom historien, säger han.Fjälling menar att judar dominerar porrbranschen och ligger bakom normkritiken för att attackera "kärnfamiljen".Under sin pseudonym "Erik" han även låtit sig intervjuas i Radio regeringen, en öppet nazistisk podd som drivs av två medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen. Där förklarar han att han lärt sig mycket historia på Nordiska motståndsrörelsens sajt.Fabian Fjälling har även varit aktiv i kommentarsfält på högerextrema nyhetssajter.En av dem är Realisten som tillhörde det nu nedlagda nazistiska Svenskarnas parti., skrev han 2013 under användarnamnet Fabian.I en annan kommentar på samma sajt skrev han under hösten 2013.I en kommentar till en artikel på Fria tider skrev i december 2013.Gransknings Sverige har länge haft kopplingar till Sverigedemokraterna då deras tills nu enda kända frontfigur varit lokalpolitiker för partiet i Skara. Till Eskilstuna Kuriren som granskat Granskning Sverige säger hon att hon lämnade projektet i december förra året. Men hon fortsätter att stötta deras metoder och hylla dem på Twitter, rapporterar Eskilstuna Kuriren.När Expo når Fabian Fjälling vägrar han att svara på frågor.