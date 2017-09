Han infiltrerade alt-right-rörelsen - mötte rasismen och hatet inifrån

Publicerad 2017-09-20

Expos mångårige medarbetare Patrik Hermansson infiltrerade den brittiska grenen av alt-right-rörelsen på den antirasistiska organisationen Hope not Hates uppdrag. Under ett års tid levde han under falsk identitet och tog sig in i rörelsens innersta kärna. En resa som även tog honom till USA. Resultatet: den största genomgången av den internationella rörelsen någonsin.