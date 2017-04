"Häng dom jävlarna"

Hat, hot om våld och rena mordfantasier riktat mot folkvalda politiker. Expo har i senaste nummer av tidskriften granskat en öppen Facebookgrupp där hatet gror. En retorik som riskerar att leda till ökat våld. (Artikeln är tidigare publicerad i Expo #1-2017)

Så gjorde vi granskningen

Vi tittade på ett trettiotal personer som skrev våldsbejakande kommentarer i Facebookgruppen Folkets demonstration. Det fanns betydligt fler grova kommentarer, men vi valde att göra en avgränsning till 22 personer som insinuerade eller uppmanade till våld.



Samtliga personer har blivit kontaktade för att få kommentera sina uttalanden. Kontaktförsöken har skett via telefon eller sociala medier. Syftet har varit att ta reda på varför de skriver som de gör och hur de resonerar kring sitt eget ansvar och riskerna med att använda en våldsbejakande retorik på nätet.



Av 22 personer är det fyra som har valt att ställa upp på en intervju. Resterande personer har ­antingen tackat nej till att medverka eller valt att inte svara.



Under researcharbetet skrev högerextrema Granskning Sverige ett blogginlägg om att "Expo jagar dissidenter". Det är möjligt att detta har påverkat svarsfrekvensen hos de personer som Expo har kontaktat under den här granskningen.



Organisationen folkets demonstration grundades av en SD-politiker i Enköping 2015. Folkets demonstration samlar bland annat uteslutna sverigedemokrater, partiets gräsrötter och skribenter från högerextrema tidningar. Folkets demonstration har ingen tydlig ideologi, men ett konstant motstånd mot migrationspolitiken och krav om att regeringen ska avgå är centralt i deras retorik. Det här uppskruvade språket avspeglas i deras Facebookgrupp.Vi har granskat ett inlägg i den Facebookgruppen, med krigsrubriken: "Är dom landsförrädare?". Inlägget är ett illustrativt exempel på hur hat och politikerförakt sprids på internet.Personen bakom inlägget är aktiv i att organisera Folkets demonstrations sammankomster. Han kallar politiker för "gärningsmännen" och menar att de har en dold agenda mot det svenska folket. Han anser även att "gärningsmännen" ska spåras upp, ställas inför rätta och straffas. En åsikt som han delar med många andra, ska det visa sig.Tråden fylls snabbt på med arga inlägg där folk skriver att politiker ska straffas på alla möjliga tänkbara sätt. En 61-årig man skriver att "repet ska fram", en 73-årig kvinna föreslår avrättning på "en bra historisk plats för landsförrädare". Några av dem som kommenterar i tråden tar det ännu längre och använder bilder med hängsnaror eller döda kroppar för att illustrera hur de vill straffa folkvalda politiker.Tråden fullkomligt kokar av hat, och inläggen får ligga kvar utan moderering. Ingen uppmanar till god ton. Ett fåtal personer har i efterhand loggat in och raderat sina inlägg.Expo har granskat några av dem som sprider hatet. Totalt rör det sig om 22 personer som insinuerar eller uppmanar till våld. Vi har sökt samtliga via olika kanaler för att få svar på hur dessa personer tänker kring sina uttalanden. Vi undrar om de tar ansvar för om någon inspireras av den våldsbejakande retoriken och agerar efter den. Endast fyra av dem har svarat.En 72-årig man från södra Sverige lägger upp en grov skiss på hur man kan genomföra en statskupp och ersätta landets regering med en "kriskommission". Expo ringer upp mannen och ber honom förklara hur han tänker.– Allting är ironi. Om man hade sådana tankar i verkligheten skulle man inte skriva om det, man skulle göra det – för det går. Men det är kolossalt jobbigt, säger han.– Dom får skylla sig själva! Jag vet bortom varje rimligt tvivel att oavsett vilken regering du än nämner så har dom ingen kontroll på sina myndigheter.En 53-årig man från södra Sverige drar paralleller till historiska avrättningar av landsförrädare och tycker att det bör införas igen.– Jag har inte hotat någon, jag säger bara att landsförrädare förr blev avrättade och fängslade. De bidrar själva till våldet som kommer att öka. Det är politikerna själva som har orsakat det, säger han.Samtliga personer som har svarat avsäger sig ansvar för hur deras kommentarer kan komma att påverka andra människor.En 52-årig man från södra Sverige skriver att statsministern ska dömas för högförräderi och brott mot mänskligheten. Han hoppas att straffet är förenligt med brotten.– Det är upp till den människa som läser om det är kryptiskt, eller om jag ska vara rakt på sak. Om någon då sitter och säger att "dom ska hängas" eller dom "ska göra så här". Det är alltså väldigt rakt på sak och de är väldigt råa och inte något jag håller med om. Jag vill så ett frö till att de tänker i andra banor, säger den 52-årige mannen.Under intervjun berättar han om sin syn på människor i största allmänhet.– Jag bryr mig egentligen inte om någon jag möter på gatan är blå, grön, brun, röd eller vad är det för färg på folk, eller vad de har för religion. Det är inte viktigt, säger han.Mannen går in i ett resonemang om att det viktigaste är hur vi människor lever tillsammans. Något som inte fungerar bra, enligt mannen. I en Facebookgrupp som inte ingår i denna granskning, skriver 52-åringen ett konspiratoriskt inlägg där han framstår som betydligt mindre tolerant mot andra människor:Några av de absolut grövsta uttalandena går ut på att politiker ska mördas på olika sätt. Stämningen är hatisk. Personerna bakom de grövsta uttalandena vill inte medverka i en intervju."Får väl hoppas det dyker upp någon galning som är straffbefriad som knäpper dom en efter en …", skriver till exempel en 74-årig man från västra Sverige.Katie Cohen arbetar som psykolog på FOI. Hon är en av forskarna bakom rapporten Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer. Hon beskriver den våldsbejakande retoriken som en pågående process där gränsen mellan normalt och extremt språkbruk har förflyttats. Förskjutningen märks inte i den egna gruppen. Den som kommer in utifrån och ser hur folk pratar tänker att så här kan man prata om folk och så här kan man tycka.– Motståndaren avhumaniseras. Om man skriver väldigt negativa och kränkande saker om en person finns risken att nästa steg blir att våldet rättfärdigas. Det är samma beteende som man har sett i konflikter mellan folkgrupper, vilket i förlängningen har lett till folkmord. Nu säger jag inte att just det här ska leda till folkmord, men risken för våld ökar avsevärt, säger Katie Cohen.Det är ett steg i en process som i längden kan leda till att man faktiskt inte bara pratar utan också tar till våld, menar hon.Påståendet får stöd av Säkerhetspolisen. I ett mejl svarar Karl Melin på Säpos kommunikationsenheten:Personerna som sprider hat i tråden kommer från olika delar av framför allt södra Sverige. Det är en övervägande majoritet män som skriver. Endast två kvinnor ingår i granskningen. Åldern varierar mellan 25 och 74 år och en majoritet är 50 år eller äldre. Datan visar inget gemensamt drag hos de personer som sprider hat, men svaren på våra frågor visar eventuellt några saker som förenar.– Folk är frustrerade! Jag förstår om en del skriver så där, säger en 62-åring om sin egen kommentar om att hänga upp politiker som juldekorationer.Han tror inte att någon kommer agera efter det han skriver. På frågan om hans retorik kan bidra till att öka risken för politiskt våld, svarar han svävande.– Jag vet inte riktigt. Man har yttrandefrihet, än så länge i alla fall. Även om det finns vissa tendenser till att man inte ska ha det, finns det trots allt. Att man kan säga, men inte göra, säger den 62-årige mannen.Den 72-årige mannen som planerar en statskupp är övertygad om en gemensam nämnare.– Allt som folk skriver på alla de här sociala medierna går ut på en sak. Vi har en enda sak gemensamt och vi har alla råkat illa ut av myndigheter, säger han.