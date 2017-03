Högerextrem allians kan tvingas lämna Bryssel efter fryst EU-stöd

Den rasideologiska sammanslutningen Alliance for peace and freedom, APF, är i ekonomisk kris. EU-bidragen har frysts och nu riskerar de att förlora sitt högkvarter som fungerat som en högerextrem samlingsplats i Bryssel.

APF har inte fått ut en krona i EU-bidrag för 2017 trots att de beviljats stöd på närmare fyra miljoner kronor av Europaparlamentet. Partisammanslutningen har inte kunnat möta EU-parlamentets krav på garantier för att pengarna inte ska missbrukas.Nu står de inför en ekonomisk kris och kan tvingas att ge upp sitt högkvarter i Bryssel innan årskiftet om de inte får in finansiering. Det skulle vara ett stort bakslag för APF att förlora sin samlingsplats bara ett år efter att det först invigdes.Högkvarteret, som döpts efter två aktivister i nazistiska Gyllene gryning som sköts till döds november 2013, har fungerat som en internationell mötesplats för högerextremister. Där har även konferenser och seminarium anordnats, enligt partiets egna uppgifter."Centret för Georgios and Manos har blivit symbolen för nationalism" i Bryssel skriver APF i ett brev, där de vädjar till sympatisörer att donera pengar.Anledningen till att APF inte fått ut pengar är att Europaparlamentet bedömer att det finns en risk att APF missbrukar EU-stödet och vill ha garantier.Europaparlamentet kräver att APF får till ett avtal med en EU-standardiserad bank som tar på sig att betala tillbaka bidragen till EU om APF skulle missbruka dem. Samma krav har ställts på bland andra partisammanslutningen Alliance for Direct Democracy in Europe, ADDE, där Sverigedemokraternas europaparlamentariker ingår.Enligt en källa till Expo har APF misslyckats med att hitta någon bank som är beredd att åta sig detta.Samtidigt är de ekonomiska bidragen till APF under utredning i sin helhet. Utredningen satte igång efter Expos avslöjande i april förra året om att Europaparlamentet beviljat APF och deras stiftelse Europa Terra Nostra 5,4 miljoner för 2016.Detta trots att Europaparlamentet 2014 tagit ett beslut om att ändra lagstiftningen just för att förhindra antidemokratiska partier att få ta del av EU:s bidrag. Expos granskning kunde visa att en skrivelse i lagförslaget hade gått stora delar av Europaparlamentet förbi. Det nya regelverket rörande utbetalningarna trädde först i kraft 2017 och påvekar inte utbetalningsförfarandet förrän 2018.I APF ingår flera av Europas fascistiska och nazistiska frontfigurer. Bland dem Stefan Jacobsson, tidigare partiledare för nazistiska Svenskarnas parti. I partiet finns även representater från tyska NPD, som en domstol i Tyskland konstaterat är antidemokratiskt och bryter mot den tyska konstitutionen. Även representanter från det grekiska nazistpartiet Gyllene gryning finns i APF. Ett parti som inte tillåts offentlig finansiering i hemlandet Grekland på grund av att de utreds för kriminalitet.