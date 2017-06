Högerextrem grupp störde fullmäktigemöte om moskébygge

I måndags godkände Karlstad kommunfullmäktige planerna för ett omstritt moskébygge. Mötet stördes av en lokal högerextrem grupp som bland annat skanderade "avgå, PK-pack".

Efter en lång tids debatt godkände Karlstads kommunfullmäktige i måndags detaljplanen som möjliggör bygget av en ny moské i Karlstad. Moderaterna och Kristdemokraterna röstade nej. Kommunens mark menar de i första hand ska användas till att bygga bostäder. Även Sverigedemokraterna var emot. Partiet har försökt få till en folkomröstning i frågan. I februari fick 47 000 hushåll ett upprop hemskickade till sig. I den varnar SD för ökad radikalisering, sänkt värde på närliggande bostäder, färre parkeringsplatser och mer hot och bråk. Partiet fick ihop 5800 underskrifter och har yrkat på en återremiss av förslaget.De har inte varit ensamma om att kampanja mot moskén.Strax efter måndagens omröstning stormade en grupp på 20 till 30 personer in i fullmäktigesalen och störde mötet. Gruppen skanderade "avgå, PK-pack".Drivande i aktionen är bland andra Ludvig Delin. Han har tidigare varit medlem i det numer nedlagda Svenskarnas parti. 2014 var han partiets första namn till kommunfullmäktige i Vänersborg. Delin är sedan tidigare dömd för två fall av hets mot folkgrupp. Domarna rör uttalanden och spridande av grova antisemitiska inlägg.Under mötet skrek han till politikerna att "ni har tagit ett sinnessjukt beslut" och "ni är avsatta".Enligt Peter Sundin på Brottsförebyggande centrum har flera av de inblandade i aktionen kopplingar till en rad högerextrema organisationer. Däribland Nordiska motståndsrörelsen.Dagarna innan aktionen uppmanade Facebook-gruppen "Nej tack till moské i Karlstad" sina följare att delta och sprida evenemanget. Gruppen samlar tillsynes en brokig skara. Men där finns alltifrån aktivister på den högerextrema ytterkanten - till SD-sympatisörer. På gruppen uppmanar följare bland annat till attacker på moskéer."bränne ner kitten seg jag bra det ska ej hit nå moské helvete" skriver en användare i gruppen.Under tiden diskussionen om moskébygget har pågått i Karlstad har gruppen ägnat sig åt kampanjer mot de politiker som ställt sig positiva till bygget. På sidan hängs politiker ut med uppgifter om mobilnummer, arbetsplats och stadsdel. Följare uppmanas att uppsöka politikerna."Bra häng ut dom alla. Jävla förrädare är dom", kommenterar en följare.Uthängningar varvas med slagord som " "Mohammed, Abdullah go away" och "Ut med packet!". Inte sällan länkar gruppen till högerextrema medier, såsom den nazistiska plattformen Motgift. På infosidan beskriver gruppen sig själv med orden: "inga ockupationsbaser på värmländsk mark!".Sedan en tid tillbaka har Facebooksidans ursprungliga skapare startat en ny sida. Där tar de avstånd från grupper som Nordiska motståndsrörelsen. Istället säger man sig hoppas på att Sverigedemokraterna ska kunna samla in fler namnunderskrifter i protest mot det planerade bygget.Även Sverigedemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige, Ljubica Jasic Modin, har reagerat mot måndagens protest.– Det var inte bra, det är skrämmande. För det var lite läskigt, sånt ska inte förekomma, säger Ljubica Jasic Modin, sa hon till Sveriges Radio Värmland på kvällen efter aktionen.Men facebookgruppen bakom aktionen är nöjda med uppmärksamheten. I ett inlägg på Facebooksidan tackar de alla som dök på aktionen."Tack igen alla som dök upp igår! Och kampen fortsätter, det finns många sätt att få detta upprivet.Värmland har tidigare varit ett starkt fäste för den rasideologiska miljön. Den senare tiden har de blivit synliga igen. I flera av länets städer (såsom Kristinehamn, Karlstad och Filipstad) har miljöns aktiviteter ökat dramatiskt. Den mest aktiva gruppen i området är Nordiska Motståndsrörelsen, som står för de flesta aktiviteterna.