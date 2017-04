IS tar på sig dåd i Frankrike

Publicerad 2017-04-21

En polis sköts till döds och två skadades allvarligt i centrala Paris under torsdagskvällen när en man öppnade eld på paradgatan Champs-Èlysées. Även gärningsmannen dödades. IS har tagit på sig dådet.

En gärningsman med automatvapen ska strax innan kl 21 på torsdagen ha klivit ut ur en bil och öppnat eld mot en polis mitt på Champs-Èlysées. Han ska sedan, enligt vittnen, springande längs med gatan ha fortsatt skjutit mot andra poliser, rapporterar Le Monde enligt SVT. En polis sköts till döds vid dådet och ytterligare två skadades allvarligt. Även gärningsmannen dödades. Fransk polis har sagt att det troligen rör sig om ett terrordåd. Även om inget motiv ännu framkommit.



Terrororganisationen IS ska via sitt eget propagandaorgan Amaq ha tagit på sig dådet. IS ska också ha uppgett attentatsmannens "krigarnamn", rapporterar Aftonbladet. Det är dock oklart om uppgifterna från IS stämmer.



I samband med dådet ska polis ha sökt ytterligare en person, som efter en efterlysning självmant överlämnade sig till polisen i belgiska Antwerpen. Det är i nuläget oklart om mannen är misstänkt för direkt delaktighet i dådet. Ytterligare personer ska ha tagits in för förhör av fransk polis.



Gärningsmannen har identifierats som en 39-årig fransk medborgare, uppger AP rapporterar SVT. Polisen har ännu inte gått ut med hans namn, men han ska sedan tidigare vara känd av såväl polis som säkerhetstjänst och dessutom vara terrorstämplad. Enligt SVT uppger France Info att mannen, som tidigare är dömd för mordförsök på bland annat poliser, greps i februari efter att han uppgett sig vara på jakt efter vapen "för att döda poliser". Han ska dock ha släppts i brist på bevis. Mannens bostad ska ha genomsökt under natten. Bilen som användes vid dådet ska vara registrerad på mannen.



På tisdagen ska två män ha gripits i Marseille misstänkta för att ha planerat ett terrordåd inför valet nu på söndag, rapporterar SVT. En IS-flagga, sprängmedel och automatvapen ska ha hittats vid en husrannsakan.



Politiska bedömare tror att dådet i Paris kan påverka valutgången på söndag, då första valomgången i presidentvalet hålls. Partiledaren för Front National och presidentkandidaten Marine Le Pen sa på en presskonferens på fredagen att "Frankrike befinner sig i ett krigstillstånd", rapporterar Aftonbladet. Med anledning av dödsskjutningen har flera andra presidentkandidater, av respekt för offret och i solidaritet med anhöriga, valt att avsluta sina valkampanjer.