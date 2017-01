Isoleringen bruten - en milstolpe för svensk extremhöger

Publicerad 2017-01-23

Analys: Daniel Poohl. Moderaternas historiska besked att de kan tänka sig att förhandla med Sverigedemokraterna är en milstolpe för den svenska extremhögern.

Förra veckan meddelade Anna Kinberg Batra att Moderaterna är beredda att fälla regeringen med stöd av Sverigedemokraterna. Det är dags att gå fram med en gemensam Alliansbudget, menade Batra. Och det är tid att börja prata med Sverigedemokraterna.



Det beskedet är en utsträckt hand till Jimmie Åkesson och det innebär en milstolpe för den svenska extremhögern.

Det är ett historiskt och dumdristigt vägval av Moderaterna.

Läget i Sveriges riksdag är låst och krångligt. Att forma en stabil regering ser så gott som omöjligt ut. Efter nästa val verkar det inte ljusna. Sverigedemokraterna har på allvar etablerat sig som ett tredje block i svensk politik. Så hur ska pusslet läggas?

Det har åtminstone funnits en regel att hålla fast - rågången mot extremhögern ska hållas.



Det finns ett ord för det. Det kallas med akademiska termer för cordon sanitaire, ungefär karantänslinje. Från början är det en strategi för att bekämpa smittsamma sjukdomar. Den som befinner sig i det smittade området tvingas till isolering för att inte sprida viruset. Under de senaste hundra åren har begreppet flyttat in i diplomatin och politiken. Det används för att beskriva diplomatiska och politiska strategier för att hålla ideologiska motståndare stången. Eller - även om liknelsen känns väl magstark - förhindra spridning av smittan. I politiken handlar det om att hålla vissa partier helt utanför samverkan och förhandlingar samt politisk inflytande .

Under de senaste decennierna har strategin främst använts mot den framväxande extremhögern. Så även i Sverige.



Linjen i Sveriges riksdag har varit att inte förhandla eller samarbeta med Sverigedemokraterna. Om partiet vill stödja ett förslag så är det deras val.



Det finns goda skäl till den svenska isoleringslinjen.

Sverigedemokraterna fungerar som den svenska radikalnationalismens breda, pragmatiska parlamentariska gren. Partiet är sammanvävt med en internationell politisk mobilisering som utgör det största hotet mot demokratin så som vi känner den. Sverigedemokraterna uppmärksammas gång på gång för rasism, sexism, våldsfantasier och ifrågasättande av vårt demokratiska system.

Det är uttalanden som inte kommer av en slump. De kommer ur föreställningar och idéer som utgör stommen i den sverigedemokratiska världsbilden. Ett argument mot isoleringen av Sverigedemokraterna är att det inte hjälpt.

Men det är missa poängen. Strategin är ett sätt att hålla idéer som man fruktar ska skada samhället allvarligt borta från makten. För att det finns ett värde i sig att göra det.



Det är det Moderaterna nu kastar överbord. Anna Kinberg Batra sa under gårdagens utfrågning i SVT:s agenda att hon inte ändrat sin syn på Sverigedemokraterna. Det är fortfarande ett rasistiskt parti.

Ändå öppnar hon nu dörren för en helt ny ordning i svensk politik. Där får hotet från rasismens idéer mot Sverige och vår demokrati stå tillbaka för Moderaternas politiska maktspel.

Och den stora vinnaren är Jimmie Åkesson.