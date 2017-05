"Jag tror inte på sagan om Förintelsen"- Över 500 deltog i nazistmarsch

Hyllande av Hitler och nationalsocialismen. Förnekande av Förintelsen. Nordiska motståndsrörelsen samlade på måndagen mellan 550 och 600 demonstranter i Falun.

Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg förnekade vid sitt förstamajtal på Stora torget i Falun Förintelsen, som han kallade en saga, och hyllade Nazityskland. "Lev för kampen. Dö för seger", avslutade han sitt tal.Strax innan Simon Lindberg klev upp på scenen och höll sitt tal informerades de nazistiska anhängarna om att Justitiekanslern beslutat att en av organisationens banderoller utgör hets mot folkgrupp. Banderollen är en kopia av den banner som använts på organisationens hemsida för att göra reklam för demonstrationen. På bannern finns en överkorsad Davidsstjärna. Enligt polisens talesperson Henrik Olars har Justitiekanslern inlett en förundersökning mot sajten på grund av symbolen.Flera talare hyllade det nazistiska Tyskland. En av dem, Fredrik Vejdeland, kom nyligen ut från ett fängelsestraff för hets mot folkgrupp.Men även motståndet mot jämställdhet gavs stort utrymme under dagen. Paulina Forslund, skribent på NMR:s sajt, menade att dagens feminism har ett "förödande inflytande" på vårt folk. Hon uppmanade "nordiska män och kvinnor" att föda fram "vita barn". Hon jämförde i sitt tal feminismen men ett "hänsynslöst massförstörelsevapen". Andra talare riktade sig mot etablerade medier, politiker och fackförbund som kallades "globalisternas redskap".Under slutet av demonstrationen meddelade NMR att de under dagen besökt den socialdemokratiske försvarsministern Peter Hultqvist i sitt hem för att lämna ett brev. Enligt NMR hade de försökt nå Hultqvist för att få göra en intervju med honom. Istället genomfördes i slutet av demonstrationen en spelad intervju med en pappfigur föreställande Hultqvist, samtidigt som åhörarna skanderade "folkförrädare".Under demonstrationsvägen skanderade nazisterna slagord som "folkgemenskap, nationalsocialism", "nordisk revolution – ingen pardon". De kallade politiker från höger till vänster för "folkförrädare".Vid samlingen vid Stora torget möttes nazisterna av en motdemonstration som lockade betydligt fler medverkande än vad nazisternas lyckades samla. Stefan Dangardt, polisens presstalesperson, sa strax innan demonstrationen upplöstes att dagen flutit på utan några ordningsstörningar eller incidenter. Enligt polisen ska en anmälan om hets mot folkgrupp ha gjorts under dagen. Polisen hade för dagen förstärkts av specialutbildad polis från Skåne, Västra Götaland och Stockholm.Det är andra gången som nazistorganisationen demonstrerar på Första maj. Förra gången i Borlänge samlade de runt 300 personer. Den här gången var de mellan 550 och 600 personer i tåget. Aktivistdelen av tåget, som bär vita skjortor, var drygt 200 personer, vilket tyder på att den inre mest aktiva kärnan har växt.Den senaste tiden har Nordiska motståndsrörelsena verksamhet uppmärksammats. Förra veckan meddelade NMR att de sökt tillstånd om att få hyra plats och hålla tal i Almedalen under den så kallade politikerveckan. Samtidigt är flera aktivister i organisationen misstänkta för politiskt relaterade brott . Det handlar bland annat om bombdåd i Göteborgsområdet och en attack mot poliser i Stockholm.På söndagen presenterade Expo ett utdrag från den kommande årliga sammanställningen över den rasideologiska miljöns aktiviteter. Datan visar att Dalarna utvecklats till den svenska nazismens starkaste fäste . Under 2016 genomfördes 319 aktiviteter i länet, den högsta noteringen någonsin. Det tidigare toppåret var 2014, då 212 aktiviteter genomfördes. Sedan flera år tillbaka är några av organisationens nyckelfigurer bosatta i länet. Organisationen har också uppmanat sina aktivister att flytta till länet.Ett 70-tal lokala föreningar – bland annat bildningsförbund, olika fackla aktörer och riksteatern Falun – ställde sig bakom Dalarna mot rasisms demonstration som samlade tidigare under dagen. Demonstrationen gick under parollen "Tillsammans mot nazism".Anders Dalsbro, Jonathan Leman, Bilan Osman, Niclas JonassonLÄS MER: