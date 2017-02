Judar och muslimer enas efter ännu en attack mot judisk begravningsplats

Hatvågen mot USA:s judar fortsätter. Nu enas flera av landets religiösa minoriteter. Två muslimska aktivister har samlat in över en miljon för att restaurera en vandaliserad judisk begravningsplats. I Philadelphia samlades judar, muslimer och kristna för att återställa välta gravstenar.

Under den senaste tiden har flera amerikanska judiska begravningsplatser skändats. Synagogor har utsatta för bombhot. När dessutom en historiskt viktig begravningsplats skändades i St Louis för ett par veckor sedan fick de två muslimska aktivisterna Linda Sarsour och Tarek El-messidi nog. De satte igång en insamlingskampanj för att bidra till restaureringen av begravningsplatsen. Målet var att få in 180 000 kronor. Nu har över 1,3 miljoner samlats in och pengarna kommer användas för att restaurera andra judiska platser som utsatts för skadegörelse.Tyvärr kom behovet av ytterligare stöd snabbt. I helgen vandaliserades ytterligare en judisk begravningsplats, strax norr om Philadelphia. Linda Sarsour och Tarek El-messidis intiativ tycks också ha smittat av sig.Människor från muslimska, kristna och judiska samfund har hjälpts åt att försöka ordna upp i förstörelsen."Vi reser gravstenar som inte är för tunga. Jag känner att trossamfunden i USA är väldigt starka. En vaktmästare från kväkarnas gravplats i närheten har hjälpt till i timmar. Muslimska och kristna vänner kommer till stöd. Handlingar mot muslimer och judar kommer bara att göra oss starkare och föra oss samman", skriver den lokala rabbinen Yosef Goldman på Facebook, rapporterar Washington post. En våg av hot har riktats mot judiska samfund under året. Jewish Community Center rapporterar om 89 bombhot riktat mot 72 judiska platser bara i år.Sedan 1999 har antalet hatgrupper fördubblats i landet, och under det föregående året har grupperna ökat från 892 aktiva till 917, det visar Southern Poverty Law Centers kartläggning Människorättsorganisationen har även visat att antalet hatbrott i USA sköt i höjden i samband med Donald Trumps valkampanj.