Kallade nazister "tuffa" - nu lämnar SD-politikern sina uppdrag

Rättvikspolitikern Elvine Lindell (SD) kallade nazister "tuffa" och gav uttryck för antisemitiska konspirationsteorier. Nu har hon meddelat partiet att hon tänker lämna alla sina politiska uppdrag.

I förra veckan intervjuade Expo SD-politikern i Rättvik, Elvine Lindell. Hon sa då att hon tycker att nazisterna i Nordiska motståndsrörelsen är "tuffa" och att hon tror att NMR är de "enda som vågar göra något i det här landet" när inbördeskriget, som hon ser framför sig ska komma, bryter ut. Hon gav även uttryck för antisemitiska konspirationsteorier om "judisk makt".Expo kontaktade Elvine Lindell efter att hon uttryckt sig gillande om Nordiska motståndsrörelsens förstamajdemonstration i Falun.Uttalandena i Expo har uppmärksammats i lokalmedier och partiet har nu uppmanat henne att lämna alla sina politiska uppdrag och plats i partiet. Enligt Madelene Vestin, ordförande för Sverigedemokraterna i Dalarna och kommunfullmäktigeledamot i Falun, så har Elivine Lindell lyssnat på det.– Elvine har avsagt sig alla sina uppdrag i SD, både i kommunen och den förening som hon tillhör, mig veterligen. Hon fick den uppmaningen av ordföranden och mig nu i helgen. Det är inte förenligt med Sverigedemokraternas linje att uttala sig på det viset, säger Madelene Vestin.Madelene Vestin har ingen kännedom om Elivine Lindell gett uttryck för liknande idéer tidigare.– Elvines kommentarer till er är inte förenligt med partiet. Hon har inget i SD att göra om hon har de där konspirationsteoriernaNär Expo ringer till Rättvik kommun meddelar de att de inte fått in någon skrivelse från Elvine Lindell om att hon vill lämna sina uppdrag. För att ett sådant beslut ska kunna verkställas måste en skriftlig avsägelse lämnas in och sedan behandlas av kommunfullmäktige.Även Medelene Vestin har tidigare varit i blåsväder och varnats för att ha delat rasistiskt material på Facebook, något sajten "Inte rasism men…" var först att berätta om.Expo har förgäves sökt Elvine Lindell för en kommentar.Efter intervjun i Expo meddelade Elvine Lindell i ett mejl:"Jag rannsakade mig själv igår. Var även ute och tittade på deras hemsida. Är emot all extremismen och vi i kommunen jobbar för det. Alla partier. Obs All extremism. Avskyr våld av alla slag."