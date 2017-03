Känd svensk högerextremist blev expert i Fox-nyhetssändning

I amerikanska medier har Sverige, efter Donalds Trumps utspel, blivit ett ämne för debatt. När den konservativa nyhetskanalen Fox Business skulle belägga tes att CNN skönmålar Sverige lät de högerextremisten Ingrid Carlqvist agera sanningsvittne. Hennes engagemang i den högerextrema miljön får aldrig tittarna reda på.

In English Notorious Swedish right-wing extremist touted as expert by Fox Business

"CNN och andra liberala medier rapporterar att det inte råder någon kris i Sverige efter att Trump kommenterat brottslighet i landet vid lördagens kampanjmöte. Men ta en titt på de här bilderna", inleder Fox Business programledare ett i nslag den 21 februari. I inslaget visades brända bilar i Rinkeby och programledaren presenterade Ingrid Carlqvist:"Så vad är verkligheten? Låt oss prata med människor på fältet. Den svenska kolumnisten Ingrid Carlqvist är med oss från sitt hemland."Ingrid Carlqvist förklarar i inslaget att Sverige nått en "kritisk massa" av invandrare som "inte älskar Sverige eller det svenska folket".Programledaren i Fox Business avslutar intervjun med:"Oh my gosh, Sverige är inte svenskt längre."Vad tittaren inte får veta är att Ingrid Carlqvist har varit en centralgestalt i den antimuslimska counterjihad-miljön. Inte heller upplyses tittarna om att hon nyligen anklagade "representanter för den etniska gruppen judar" i Sverige för att ligga bakom mångkulturen, en teori som drivits länge av svenska nazister.Carlqvist är känd för att ha drivit en hårdför antimuslimsk linje. I en podd som drivs av medlemmar i den våldsamma nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen förklarade hon i december 2016 att hon vill driva ut alla svenska muslimer ur landet. (Radio Regeringen #28, 21 december 2016.)Hon har tidigare skrivit för den amerikanska tankesmedjan Gatestone Institute. Tankesmedjan och Carlqvist bröt dock med varandra förra året.Ingrid Carlqvist har de senaste åren närmat sig Sveriges rasideologiska miljö. Hon har bland annat öppnat för ett samarbete med den våldsamma nazistorganisationen Nordiska Motståndsrörelsen.Förra året talade hon på den fascistiska konferensen Identitär Idé. Även i år närvarade hon på Identitär idé . Under konferensen presenterades ett djupare samarbete mellan arrangörerna och den amerikanska alt-right-rörelsen och Richard Spencer från National Policy Institute presenterades. Spencer blev världskänd efter att han i ett hyllningstal till Donald Trump vrålade "Heil Trump" samtidigt som stora delar av publiken sträckte ut sina högerarmar i en hitlerhälsning.I februari när Ingrid Carlqvist presenterade sin nya bok p å ett seminarium i Göteborg konstaterade hon att det stora problemet inte bara var muslimer. Utan även judar.– Det smärtar mig, tro mig, att behöva konstatera detta. Men de som gått i bräschen för Sveriges grymma förvandling till Absurdistan är judar. I min naivitet har jag sett svenska judar som helt solidariska med fosterlandet. Det är antagligen majoriteten, men de som envist och målmedvetet på 60-talet påstod att Sverige var hemskt och måste förändras var framför allt judar.Ingrid Carlqvist förklarade även att hon anser att de som förespråkar mångkultur är "folkförrädare" och att hon ser fram emot att de straffas i en tribunal.– De är landsförrädare, de är folkförrädare och den eviga frågan är: Har de gjort detta för att de är dumma i huvudet eller är det en del av en diabolisk plan att förgöra Europa?Carlqvist gick även in på sin teori om den bakomliggande agendan kring mångkultur.– Om ett folk är uppsplittrat och bekrigar varandra (…) är det lättare att ta kontrollen över ett land, säger hon.Carlqvist rör sig inte bara i samma kretsar som den rasideologiska miljön utan ger uttryck för samma ideologiska övertygelse.– Vårt lands befolkning är homogent inte bara i fråga om rasen utan även i många andra avseenden, hävdade hon under sin presentation i februari.För Carlqvist är svenskar vita och blåögda och är ett folk som hon menar är hotat.– Cirka 17 procent av världens befolkning består av vita människor. Dock verkar inte våra politiker bry sig om att vi blir färre och färre tvärtom. Samma politiker som pratar om vikten av mångfald är inte det minsta intresserade av att svenskar ska överleva som folk.– Ingen bryr sig om huruvida de barn som föds här är svenskar eller inte.Blåögdhet är inte bara en ögonfärg det är också ett uttryck för naivitet och det är inte utan att man undrar om det hänger ihop. Är vi så blåögda att vi inte ser att vi håller på att bli utrotade?Ingrid Carlqvist är inte den första svensk som lyfts fram för att belägga Donald Trumps syn på Sverige som ett land som hamnat i kris på grund av invandring. Nyligen uppmärksammades en intervju med Nils Bildt. I Fox News hävdades att han var nationell säkerhetsrådgivare i Sverige trots att han inte var det.