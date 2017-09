Kyrkovalet – en besvikelse för Sverigedemokraterna

Trots storsatsning och ambitionen att "ta över" – det blev inga större framgångar för Sverigedemokraterna i helgens kyrkoval.

"Vi ska ta över". Jimmie Åkessons ord på Sverigedemokraternas kyrkopolitiska möte i Tylösand i våras satte tidigt tonen för Kyrkovalet 2017. Målsättningen för SD var att en gång för alla rita om den politiska spelplanen för kyrkopolitiken och slå sönder den så kallade socialliberala hegemoni som partiet målat upp som den stora fienden i kyrkan. Stora summor pengar avsattes för kampanjmaterial och mobilisering. Optimismen bland partiets kandidater och aktivister var stor. "Den tysta majoriteten" skulle nu bli en reell majoritet.Vad som tidigt slogs under gårdagen var att såväl mobiliseringen som röstdeltagandet i valet ökade markant. Bland SD:s gräsrötter och aktivister bubblade optimismen än mer. Men närvalresultatet så tickande in under söndagskvällen så kunde det i sociala medier utläsas en viss besvikelse bland partiets sympatisörer och aktivister: "Jaha, blev det inte mer än så här?".SD gjorde förvisso sitt bästa kyrkoval hittills, partiet ökade från cirka 6 procent till 9 procent och gick från 15 till 23 mandat i Kyrkomötet, men förväntningarna på partiet är uppenbart betydligt högre i dag än tidigare. Partiet är en bra bit efter Socialdemokraterna som var det här valets huvudantagonist, och SD är fortsatt bara fjärde största parti i Kyrkomötet.Med tanke på den optimism och självsäkerhet SD tog sig an den här valrörelsen får partiets resultat ses som en besvikelse. Partiet pekade själv på den senaste tidens medvind i den allmänna opinionen där partiet i dag är det näst största partiet och mycket av debatten inför valet kom att beskrivas som en kamp mellan Socialdemokraterna och SD om vilket parti som skulle bli störst i Kyrkomötet.Avslutningsvis kan vi se att allt prat från SD:s partiledning om så kallad "nolltolerans" mot rasism och extremism mest är ett luftslott och PR-trick. I Eskilstuna Kuriren kunde vi läsa att Ulf Hansen, en av SD:s mer välkända kandidater i det här valet och tillika trummis i Jimmie Åkessons husband Ultima Thule, markerat stöd för ett kriminellt mc-gäng Ett par dagar innan valet kunde Expo tillsammans med Expressen också avslöja att flera kandidater i partiet utryckt sig grovt rasistiskt och direkt våldsbejakande i bland annat sociala medier.Det häpnadsväckande är inte att sådana saker uppdagas i ett parti som SD, det häpnadsväckande är de utomstående personer som alltmer vill köpa SD-ledningens berättelse om att de minsann rensat upp i partiet. Även det här valet visar att SD:s blåsippa fortsatt är en blomma som får näring och liv från den brunaste av myllor.