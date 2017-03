Lokal SD-topp vädjar: "Putin, kom hit och avsätt vår landsförrädare till statsminister"

Jimmie Åkesson har gång på gång hävdat att SD inte är en vän av Vladimir Putin. Men bland gräsrötterna låter det annorlunda. Ordförande för SD-Nacka, David Bergqvist, har i flera år öppet hyllat den ryske presidenten.

David Bergquist beskrev 2014 en film där Förintelsen förnekas och Adolf Hitler hyllas, som en "allt igenom objektiv dokumentär" David Bergquist beskrev 2014 en film där Förintelsen förnekas och Adolf Hitler hyllas, som en "allt igenom objektiv dokumentär"

Igor Putilov-affären, Kent Ekeroths politiska sekreterare som delade pro-rysk propaganda på sociala medier och rysk-vänlig politik i EU-parlamentet. Under det senaste åren har Sverigedemokraterna anklagats av politiska motståndare för att vara allierat med Vladimir Putin. Men partiledningen har envist slagit undan kritiken.I en lång intervju i Aftonbladet i början av året var Åkesson hård i sin dom mot Putin:"Jag är övertygad om att han har maktambitioner i hela det gamla Sovjet. På olika sätt behöver han destabilisera vår del av världen för att uppnå det. Putin är en extrem, aggressiv politiker som jag har väldigt svårt att se något positivt med."Men bland delar av gräsrötterna låter det annorlunda. I nya numret av Expo kan vi visa hur några av de radikalnationalistiska alternativmedierna blivit megafoner för Kremls propaganda. Tidningar som Fria tider och Nya Tider utmålar konsekvent ut Vladimir Putin som en positiv motkraft till EU och liberalism.Den pro-ryska propagandan når långt in bland Sverigedemokraternas gräsrötter. Inför valet kunde Expo avslöja att en tredjedel av kandidaterna med öppet Facebook-konto delade eller gillade material som partiledningen stämplat om ideologiskt avvikande. En av de mest populära sajterna var då Fria Tider.I Nacka kommun sitter David Bergqvist som ordförande. I januari i år - bara några dagar efter Jimmie Åkessons intervju i Aftonbladet - postade han ett inlägg på Facebook där han menade att det ligger i Putins intresse att SD får mer inflytande. Enligt Bergqvist går partiets försvarspolitik i linje med Rysslands intressen.Det är långt ifrån det enda inlägget han skrivit om Vladimir Putin. Sedan 2012 har David Bergqvist vid upprepade tillfällen öppet hyllat Vladimir Putin, stöttat det ryska systemet och spridit rysk propaganda om bland annat landets inblandning i kriget på Krim.Sommaren 2012 menade Bergqvist att Ryssland är en sann demokrati:Ett drygt år senare vädjade han till Putin att ingripa mot den dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt.De pro-ryska postningarna har fortsatt fram till idag. I vissa inlägg får han mothugg från framför allt partikamraten Tommy Hansson, fullmäktigeledamot i Södertälje kommun. Som när David Bergqvist i april 2016 menade att svensk media ljuger om den ryska regimens förtryck mot oliktänkande.När Expo får kontakt med David Bergqvist står han fast vid sin syn på Ryssland och Putin.- Man ska ta det som ett FB-inlägg. Facebook är ett ställe där folk uttrycker sina spontana reaktioner lite frikostigt. Det är ingenting som vi går ut med i våra flygblad. Det är mer en personlig åsikt och man ska inte tolka det som att Ryssland ska invadera Sverige. Den generella tolkningen bör vara att vår statsminister borde vara med som Putin i vissa avseenden.Bergqvist menar även i intervjun med Expo att SD:s försvarspolitik gynnar Putin. Även om det går emot SD-ledningens officiella linje.- Det är möjligt att det kan avvika en smula, men det finns ett samband mellan vår försvarspolitik och Putins vilja. Jag anser inte att de svenska medierna lägger fram en korrekt eller opartisk bild om läget i Ryssland.- Nja, saken är den att om du läser ryska medier ser det helt annorlunda ut. Jag tror att det är en överdriven bild. Sedan har EU en viss syn på HBTQ och genuspedagogik. Och Sverige har en ännu liberalare eller extrem syn skulle jag säga. Vårt parti har en mer sund inställning.– Delar av partiet har lite mer rysk-vänlig approach. Jag skulle inte säga att det ligger utanför partilinjen, men kanske lite på gränsen, att det kan töja lite på gränserna så länge man håller sig inom ramarna och kan förklara sig. Jag tycker inte att jag svävat ut från partilinjen. Men jag tycker ju om att provocera lite.David Bergqvist har tidigare uppmärksammats för att sprida rasism och antisemitism. I juli 2014 avslöjade Inte rasist men.. att Bergqvist menar att det utförs ett folkmord på Europas "härskarfolk" I november samma år avslöjade Expo att Bergqvist fortsatt sprida rasism. I sociala medier beskrev han en pro-nazistisk och förintelseförnekande film som en "rakt igenom objektiv dokumentär" . En genomgång av hans Facebook visade att han även spred antisemitiska konspirationsteorier.Den gången valde Sverigedemokraternas pressavdelning att ducka på frågan om Bergqvists lämplighet som företrädare för partiet."Jag vet inte vad det är för film. Pressavdelningen hanterar inte sådana här saker", sa dåvarande pressekreteraren Henrik Vinge, i en intervju med Expo.David Bergqvist har trots sina hyllningar av Putin och de rasistiska inläggen varit kvar i partiet. Så sent som i februari omvaldes han till ordförande för Sverigedemokraternas kommunförening i Nacka. Han sitter också på ett av partiets mandat i kommunfullmäktige.Expo har sökt Sverigedemokraterna för en kommentar. Men partiet har inte, trots påminnelser. återkommit.