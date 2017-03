Mannen bakom hatkampanj mot journalister sprider judehat och hyllar nazister

De senaste dagarna har det uppmärksammats att Nya Tiders redaktör var med när en video som uppmanar till trakasserier av journalister spelades in. Bakom videon står Megafonerna. Expo har tittat närmare på organisationens grundare Bechir Rabani. Fram träder en bild av en nätaktivist som sprider antisemitism och stödjer nazister.

Bechir Rabani beskriver sig själv som en "medborgarjournalist" men Expos granskning visar att han snarare är en nätaktivist som sprider grov antisemitism och som öppet stödjer nazistiska Nordiska motståndsrörelsen. Samtidigt syns han i festsammanhang med sverigedemokratiska gräsrötter och sprider propaganda i en Facebookgrupp knuten till den konspirationistiska sajten Vaken.se Utrustad med en handfull Facebook-konton, för att kunna runda Facebooks blockeringar, sprider han sitt material. Det handlar om Facebookinlägg som han sprider i det myller av öppna, stängda och dolda grupper där rasism och konspirationsteorier florerar. Samma inlägg i grupp efter grupp. Genom denna metod har han blivit ett välbekant namn i dessa kretsar.Under 2014 var Bechir Rabani aktiv i Partiet De Fria men lämnade efter en tid organisationen. Han har under de senaste åren rört sig i tre olika men delvis överlappande miljöer och verkat för att föra samman dessa. Det handlar om den konspirationistiska miljön, den SD-vänliga miljön och den rasideologiska miljön.I maj 2014 spred Bechir Rabani i Facebookgruppen för konspirationistiska Vaken.se en tydligt antisemitisk konspirationsteori. Han pekar ut de ansvariga för den globala utvecklingen som "råttorna", en ökänd antisemitisk liknelse:Under senare tid har Bechir Rabani lyckats få en del spridning på sin propaganda genom det nybildade projektet Megafonerna. Projektet lade för en tid sedan ut ett videoklipp som fått stor spridning i de nämnda miljöerna. I videon uppmanar Bechir Rabanis tittarna att göra hembesök hos journalister i syfte att påverka deras rapportering. Med vid inspelningen var Nya Tider-redaktören Sanna Hill. Ett exempel där videon spridits är Facebookgruppen "Stå upp för Peter Springare" där klippet flera gånger har delats. Vid första tillfället gillamarkerade 6500 medlemmar klippet och över 700 personer kommenterade, så gott som samtliga med hyllningar."Judarna samlades aldrig ihop, judarna förklarade krig mot Tyskarna innan kriget bröt ut. 6 miljoner är ren nonsens, det fanns inte ens 6 milj judar i Europa under den tiden", slog Bechir Rabani fast i en kommentar på Facebook 2013, trots att antalet judar i Europa runt 1933 var omkring 9,5 miljoner "Israel och zionisterna är mästare på manipulation eftersom de styr media och läroböcker, de styr folket!", fortsatte han."Hitler blev syndabock för att han gått emot bankeliten, han ville sitt folks bästa, istället målades han ut som djävulen".Bechir Rabani är öppen med sitt stöd till nazistiska Nordiska motståndsrörelsen. I en diskussionstråd inför organisationens demonstration i Stockholm 12 november 2016 beklagade han att han inte hade möjlighet att delta.Dagen efter demonstrationen skrev en nazist som är aktiv i NMR att "en extrem situation kräver extrema åtgärder! Motståndsrörelsen är de enda som är villiga att gå hela den vägen som situationen kräver."Rabani svarar att han inte klandrar NMR för deras metoder:"Tycker tvärtom, 'ni' är alldeles för slappa i Sverige".Nazistisk organisering utgör ett motstånd mot "förtryck och orättvisa" och nazisterna bör ses som "frihetskämpar", avslutar han.Bechir Rabani deltog förra året även i en webbradiosändning från NMR. Där delade han med sig av tips på material med förnekande av Förintelsen och ställde sig bakom påståenden om att vita står under existentiellt hot. Ledaren för NMR:s politiska gren förklarade att i händelse av ett inbördeskrig där majoritetsbefolkningen vänder sig emot minoriteter kommer Rabani, sin arabiska bakgrund till trots, att undantas.I en Facebookgrupp som Rabani startat upp och administrerar och som har drygt 8000 medlemmar riktade han hösten 2016 skarp kritik mot dem som tar avstånd från nazistiska organisationer."Nmr är även dem med svenskar. Vem tror ni kommer att stå bakom er om detta bryter ut till ett inbördeskrigs liknande scenario el om svenskarna hamnar i en situation likt Sydafrika? Jo svenskar. Så sluta upp med att dela upp er likt en tårta. Wow de råkar gilla hitler, big deal."I december 2016 hakade Bechir Rabani på debatten om Åhlens Lucia-reklam och skrev att "det är öppen jaktsäsong på vita och allt vad deras liv innebär". Han delade också en film från den rasideologiska medieplattformen Motgift."Jag känner motgift och deras avsikt är alltid att avslöja globalisternas planer att förinta Europa och vita."Rabani pekar även ut feminism och HBT-frågor som en del i denna påstådda plan:"Mångkultur'', "feminism" och pride-flaggor är bland de mest effektiva vapnen för att från insidan krossa ett land", skrev han i en debattartikel i Nya Tider (#10/2016).Bechir Rabani har via mail avböjt att ge några kommentarer till Expo.