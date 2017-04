Misstänkt terrorattentat i Stockholm - flera döda

Publicerad 2017-04-07

En lastbil har kört in en folkmassa i centrala Stockholm. Attacken misstänks vare ett terrordåd. Expo följer utvecklingen.

Strax innan klockan tre under fredagseftermiddagen larmades polisen om att en lastbil kört in i människor i närheten av varuhuset Åhléns i centrala Stockholm. 15 personer, vuxna och barn, är skadade, enligt Karolinskas chefsläkare Johan Bratt. Minst fyra personer ska ha dött meddelade polisen under fredagskvällen.



Enligt polisen ska lastbilen ha stulits innan dådet. Attacken påminner om dåden i Nice, Berlin och London och går i linje med de uppmaningar och instruktioner som gjorts från al-qaida och Islamska staten. Dådet misstänks vara ett terrordåd, men något motiv har inte framkommit och Säkerhetspolisen har inte bekräftat att det rör sig som ett terrordåd.



Enligt polisen greps under fredagskvällen en person med inblandning i dådet. Mannen ska ha erkänt sig skyldig.



Expo kommer att följa utvecklingen.