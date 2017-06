Moskéattacken - misstänkt gärningsman verkar ha agerat på egen hand

Mycket är fortfarande oklart gällande den 47-årige man som är gripen misstänkt för terrordådet i London där en man minste livet och elva skadades. Enligt vittnen ska 47-åringen ha skrikit "Jag vill döda alla muslimer" i samband med attacken. Men några belägg för att han skulle ha varit aktiv i någon högerextrem organisation har inte framkommit.

Natten till måndagen körde en vit skåpbil rakt in i en grupp människor som strax innan hade avslutat sin nattbön vid en moské i Finsbury Park, London. En person dog och elva skadades vid dådet. Samtliga muslimer. Den misstänkte gärningsmannen hölls fast av personer på plats och kunde senare gripas av polis. Enligt vittnen ska föraren ha skrikit "Jag vill döda alla muslimer" . Såväl polis som politiker har beskrivit attacken som ett terrordåd riktat mot muslimer.Den misstänkte har identifierats som Darren Osborne, 47. Hans familj har uttryckt chock över det inträffade och menar att de aldrig hört honom uttala sig rasistiskt. Grannar har beskrivit honom som aggressiv och lite konstig.Några bevis för att han skulle ha varit aktiv i en högerextrem organisation finns inte i nuläget enligt Storbritanniens säkerhetsminister Ben Wallace, rapporterar The Guardian . Ben Wallace tillägger att vad de vet så var Osborne ingen person som myndigheterna hade under uppsikt.Samtidigt publicerar brittiska medier uppgifter om att Darren Osborne under helgen på en pub ska ha uttryckt sig negativt mot muslimer och sagt att han ska göra skada. En muslimsk grannfamilj uppger även att Osborne gjort rasistiska, verbala, påhopp mot deras 12-åriga son.Darren Osborne verkar inte ha varit speciellt aktiv på sociala medier, men haft ett Twitterkonto. Han ska inte ha publicerat några egna tweets, men enligt The Guardian bland annat följt konton tillhörande två ledargestalter i det högerextrema och antimuslimska partiet Britain First.Darren Osborne är hemmahörande i Cardiff på den walesiska sydkusten. I området är olika högextrema grupper aktiva. The Guardian har varit i kontakt med ledaren för South Wales National Front, som säger att Osborne inte haft någon kontakt med organisationen. Ledaren tar avstånd från dådet, men vill inte kalla det ett terrordåd. Istället menar han att det ska förstås som en "hämndattack".Den amerikanska organisationen Southern Poverty Law Center (SPLC) har kartlagt hur brittiska, högerextrema organisationer reagerat på dådet. På flera sajter uttrycks förståelse för attacken. På Britain Firsts Facebooksida skriver till exempel en användare "låt oss öppna en flaska Champaign" och annan ställer frågan: "Vad är det för fel på den här mannen. Varför skaffade han inte en större bil.".Liknande kommentarer har spridits på svenska sociala medier, där dådet bland annat kallas för "payback time" och där man önskar att fler skulle ha dött.Terrorattacken sker bara dagar efter årsdagen av mordet på den brittiske parlamentsledamoten och Labourpolitikern Jo Cox . Hon sköts till döds av högerextremisten Thomas Mair.Säkerhetsminister Ben Wallace gick på måndagen ut och varnade för en högerextremism på frammarsch, rapporterar The Telegraph . Enligt de senaste uppgifterna från inrikesdepartementet ska antalet personer som gripits för inhemsk terrorism ökat. Ben Wallace sa även att propagandan på nätet bidrar till radikalisering för såväl högerextrem som islamistisk extremism.