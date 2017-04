Nazisterna våld fortsätter – flera aktivister väntar rättegång

Hets mot folkgrupp, bomber vid flyktingboenden och attacker mot polis. Ett flertal aktivister i Nordiska motståndsrörelsen är i dagsläget misstänkta för brott med politiska förtecken.

En av de misstänkta (pixlad) i samband med 1 majdemonstrationen i Borlänge 2016. Foto David Lagerlöf/Expo En av de misstänkta (pixlad) i samband med 1 majdemonstrationen i Borlänge 2016. Foto David Lagerlöf/Expo

Förra året attackerade NMR-aktivister polis på Medborgarplatsen. Flera personer greps misstänkta för våldsamt upplopp. Foto: Expo Förra året attackerade NMR-aktivister polis på Medborgarplatsen. Flera personer greps misstänkta för våldsamt upplopp. Foto: Expo

Den senaste tiden har Nordiska motståndsrörelsen verksamhet uppmärksammats. På måndag arrangerar de en förstamajdemonstration i Falun. I veckan meddelade NMR att de sökt tillstånd om att få hyra plats och hålla tal i Almedalen under den så kallade politikerveckan.I spåren av organisationens ökande aktivism har flera av dess aktivister dömts för brott med politiska förtecken. Expo har tidigare kartlagt närmare 160 personer som var aktiva i Nordiska motståndsrörelsen under 2015. Granskningen visade att bara under det året så åtalades eller dömdes en fjärdedel av de aktivisterna för vapen- eller våldsbrott.Samtidigt kan Expo nu visa att flera av organisationens aktivister är misstänkta för brott som hänger samman med den nazistiska världsbild som Nordiska motståndsrörelsen förespråkar.Nordiska motståndsrörelsen vill ha ett omedelbart stopp av all invandring till Sverige. De som inte är "nordeuropéer eller närbesläktade folkslag" ska skickas ut ur landet. Några av organisationens kärnaktivister misstänks för att ha gått längre i sin strävan och placerat ut bomber vid asylboenden och meningsmotståndare.Sammanlagt handlar det om tre bombdåd i Göteborgsområdet under perioden november 2016 och januari i år. En av de utplacerade bomberna mot ett flyktingboende detonerade av oklar anledning inte. En annan, som också riktades mot ett boende, fick desto allvarligare följder. En städare fick båda benen allvarligt skadade och splitterskador över hela sin kropp när bomben sprängdes. Ytterligare en sprängladdning briserade utanför en vänsterlokal.Den Säpo-ledda utredningen har identifierat tre misstänkta. En av dem är på fri fot i väntan på åtal, de andra sitter häktade. Åtal förväntas komma den 25 maj.Som Expo tidigare rapporterat har polisen allt mer kommit att hamna i fokus för Nordiska motståndsrörelsen. I en video som organisationen sprider inför förstamajdemonstrationen i Falun uppmanas polisen att "våga ifrågasätta order". Speakerrösten tillägger:Samtidigt har organisationens aktivister vid ett flertal tillfällen fysiskt angripit polis. I Stockholm för drygt ett år sedan attackerade en samlad grupp aktivister från Nordiska motståndsrörelsen poliser. En händelse som än så länge lett till sex fällande domar. Men fler står åtalade för inblandning.Ytterligare elva aktivister från Motståndsrörelsen väntar i nuläget på rättsliga följder för polisattacken – fler kan tillkomma. Samtliga är misstänkta för våldsamt upplopp. En är dessutom misstänkt för hets mot folkgrupp efter att han ska ha skrikit "Sieg Heil". En annan av de åtalade sitter häktad i Göteborg, misstänkt för inblandning i bombattentaten.Dessutom väntar flera dömda aktivister på att fängelsestraffet ska verkställas. Det handlar bland annat om personer som var involverade i attacken mot en antirasistisk demonstration i Kärrtorp 2013.