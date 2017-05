Nazisternas tillstånd på Almedalen överklagas

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen har beviljats tillstånd att vara på plats under politikerveckan på Gotland. Nu överklagar Civil Rights Defenders beslutet.

Att Nordiska motståndsrörelsen beviljats tillstånd att närvara på politikerveckan i Visby har rört upp känslor. Människorättsorganisationen Civil Rights Defenders, CDR, lämnade på torsdagen in en överklagan mot beslutet.– Civil Rights Defenders kräver att polisen använder sig av befintlig lagstiftning för att skydda grundläggande demokratiska intressen som väger tyngre än nazisternas rätt till yttrande-, mötes- och demonstrationsfrihet. Som en början vill vi att Nordiska motståndsrörelsen nekas tillstånd att delta under Almedalen, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders.I sin överklagan hänvisar CDR till Nordiska motståndsrörelsens rasism och våldsbenägenhet och menar att deras närvaro skulle innebära en fara för besökarna och medverkande under politikerveckan. I överklagan listas en mängd våldsincidenter och kriminalitet som aktivister från Nordiska motståndsrörelsen varit involverade i under de senaste åren.Civil Rights Defenders menar mot bakgrund av vad som anförts om NMR:s våldsbenägenhet och kriminellt betyngda budskapsformuleringar med hat och hot gentemot enskilda, att grund föreligger för att neka NMR tillstånd för allmän sammankomst", skriver Civil Rights Defenders i sin överklagan till polismyndigheten.Nordiska motståndsrörelsen har fått tillstånd att ställa upp tält, hålla torgmöten och anordna seminarier och debatter. CDR vill i första hand att polisens beslut ändras, så att Nordiska motståndsrörelsens ansökan avslås.I andra hand vill människorättsorganisationen att beslutet villkoras så att Nordiska motståndsrörelsen på plats inte tillåts sprida information om organisationens idéprogram med motiveringen att det skulle utgöra hets mot folkgrupp.I sin överklagan hänvisar CRD till ordningslagen eftersom Nordiska motståndsrörelsen riskerar utsätta besökare och medverkande för våld, rasism, homofobi och annan intolerans.– Mot bakgrund av Nordiska motståndsrörelsens Nazistiska ideologi och deras användning av våld för att uppnå sina mål, finns det en uppenbar risk för hot, hat och våld på Almedalen. Det kommer att vara omöjligt för polisen att förhindra attacker mot personer som tillhör minoritetsgrupper eller som arbetar mot rasism och andra som NMR ser som måltavlor. säger Robert Hårdh.Politikerveckan i Visby pågår mellan 2 och 9 juli. Nordiska motståndsrörelsen har beviljats tillstånd från fredagen den 7 till den 9 juli.