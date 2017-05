Nazisters gatuaktioner utreds

Nordiska motståndsrörelsen är den nazistorganisation i Sverige som är mest aktiv med att sprida propaganda på gator och torg. Nu har polisen börjat agera mot sammankomsterna.

Bild från polisens förundersökning gällande nazisternas propagandautdelning i Göteborg. Det är polisens maskning av bilderna. Bild från polisens förundersökning gällande nazisternas propagandautdelning i Göteborg. Det är polisens maskning av bilderna.

Nordiska motståndsrörelsen har de senaste åren varit aktiva med att sprida propaganda i städer runt om i landet. Vid ett flertal tillfällen har aktionerna lett till att polisen ingripit då olika former av bråk och tumult uppstått. Nu har polisen vid två tillfällen riktat in sig på att samlingen saknat tillstånd för sammankomsten.Den 11 februari var Nordiska motståndsrörelsen i centrala delarna av Göteborg. Ett 15-tal aktivister från organisationen var på plats för att dela ut flygblad. Polis på plats konstaterade att gruppen saknar tillstånd för att göra detta.Den person som i förhör medger att han var ansvarig person på plats är nu åtalad för brott mot ordningslagen. Han förnekar brott och menar att de bara använt sig av sin grundlagsskyddade rättighet. Förhandling i Göteborgs tingsrätt kommer att hållas senare i juni.Den misstänkta mannen förekommer sedan tidigare under flera avsnitt i belastningsregistret. Han är bland annat dömd för hets mot folkgrupp, misshandel och olaga hot.Men det är inte bara i Göteborg som polisen använt sig av brott mot ordningslagen. I Örebro anordnade Nordiska motståndsrörelsen en samling i helgen. Precis som i Göteborg gjorde polisen bedömningen att manifestationen inte hade rätt att vara på plats. En utpekad person är misstänkt för brott mot ordningslagen. Ärendet är nu under polisutredning."Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får inte utan tillstånd anordnas på offentliga platser", står det att läsa i ordningslagen . Där står också: "För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den."Expos årliga sammanställning över aktiviteter inom den svenska rasideologiska miljön visade att det totalt var 3064 aktiviteter under 2016. Majoriteten av dem rörde propagandaspridning. Av samtliga aktiviteter under 2016 stod Nordiska motståndsrörelsen för 2759, fler än vad hela den rasideologiska miljön åstadkom tillsammans året innan.