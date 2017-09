Nazistledare åtalas för hets mot folkgrupp

Publicerad 2017-09-11

Ledaren för Nordiska motståndsrörelsen åtalas för hets mot folkgrupp efter att han skanderat Hell seger i samband med en demonstration i Stockholm

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg är misstänkt för hets mot folkgrupp. Det rör en händelse i den 12 november förra året då Nordiska motståndsrörelsen anordnade en demonstration i centrala Stockholm under parollen "Stoppa främlingsinvasionen". Under sitt tal skrek Simon Lindberg Hell seger samtidigt som han höjde sin högerarm. Händelsen polisanmäldes av den ideella föreningen Juridikfronten.



Hell seger är ett slagord som är hämtat från den tyska nationalsocialismen. Frasen är en översättning av Sieg Heil. I Sverige är det framför allt aktivister från Nordiska motståndsrörelsen som använder slagordet.



Åklagaren har en videoinspelning från händelsen i november som bevismaterial. I förhör bekräftar Simon Lindberg att det är han som syns på filmen. Men han förnekar brott och menar att slagordet är en hyllning till hans organisation och ett "gammalt nordiskt uttryck". Armgesten är att betrakta som ett "kraftuttryck", likande så som vänstern gör. Han påpekar att den hälsning som Hitlerregimen gjorde var med öppen hand, medan Nordiska motståndsrörelsen har knuten näve.



Åklagaren köper inte Simon Lindbergs förklaring utan menar att det rör sig om hets mot folkgrupp, då slagordet och armrörelsen är ett "tydligt förknippande med nationalsocialistiska rörelser under 1930- och 1940-talen och med idéerna om rasöverlägsenhet och rashat och en allmän nedvärdering av andra folkgrupper än främst den nordiska."



Simon Lindberg var tidigare med i Nationalsocialistisk front, där han hade en ledande roll. Gick 2010 över till Nordiska motståndsrörelsen. Förra året blev han ledare för organisationen. Han är sedan tidigare dömd, bland annat för medhjälp till misshandel och olaga hot.



Ytterligare en rättslig process gällande hets mot folkgrupp kopplat till demonstrationen i november förra året pågår. Det är den mångåriga vit makt-aktivisten Bo Nilsson som står åtalad för att ha burit nazistiska symboler under demonstrationen. Bo Nilsson är partiets kandidat i nästa års kommunalval i Boden.