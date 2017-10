NMR-ledaren släppt på fri fot – fortfarande misstänkt

Ledaren för nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, Simon Lindberg, har tillsammans med övriga 22 personer som suttit anhållna sedan helgen försatts på fri fot. Misstankarna mot dem för brott begagna under lördagens nazistdemonstrationen i Göteborg kvarstår.

Samtliga 23 personer som sedan helgen suttit anhållna misstänkta för våldsamt upplopp i samband med att Nordiska motståndsrörelsen på lördagen hade en demonstration i centrala Göteborg har släppts. Misstankarna för brottet våldsamt upplopp kvarstår dock mot samtliga av dem.– Det kan konstateras att det finns ett omfattande filmmaterial från händelsen i helgen som betecknas som ett våldsamt upplopp, vilket medför att vi nu har en god bild över vad som har hänt. Under dagen har det hållits ytterligare förhör med de misstänkta och min bedömning är att det nu saknas särskilda häktningsskäl då de misstänkta inte, mot bakgrund av utredningsläget, bedöms kunna påverka eller försvåra utredningen. De har därför försatts på fri fot, men samtliga är fortsatt misstänkta för brottet, säger förundersökningsledaren kammaråklagare Ulrika Åberg i ett pressmeddelande.Innan ett eventuellt åtal ska ytterligare förhör hållas med de misstänkta. Ulrika Åberg vill inte säga hur många av de misstänkta som tillhörde Nordiska motståndsrörelsens demonstration. Men uppgifter från polisen under lördagen sade att 22 av de 23 misstänkta hade ingått i den nazistiska demonstrationen.Ledaren för Nordiska motståndsrörelsen, Simon Lindberg , är en de som misstänks för våldsamt upplopp. Under lördagen krävde NMR:s demonstrationsledning att Simon Lindbergs skulle friges. De hävdade att de inte skulle lämna platsen innan han var släppt, men de gav till slut upp och upplöste demonstrationen.Som Expo tidigare skrivit om kan fler personer komma att misstänkas för brott. Polisen går nu genom ett omfattande foto- och filmmaterial från demonstrationsdagen. Det har även kommit in ett flertal anmälningar om hets mot folkgrupp som undersöks av åklagaren.