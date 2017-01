Publicerad 2017-01-15

Extremhögern har tagit sig in i finrummen. Nu behövs motstrategierna förnyas. Den som inte gör jobbet riskerar att bli extremhögerns nyttiga idiot.

Det är nya tider för antirasismen. I veckan kunde Expo avslöja att Nordens största nätbokhandel Adlibris säljer flera antisemitiska verk. Det är inte första gången. Adlibris har gång på gång blivit ertappade med att inte ha koll på vilka böcker som står i deras digitala bokhyllor.

Adlibris förklaringarna och ursäkter har varit hållningslösa och luddiga. Först skulle de se över sina rutiner. Sen skulle inget bort, för det vore censur. Efter det skulle verken prövas juridiskt. Och sen lade Adlibris frågan i händerna på konsumenterna. De litar på att de hör av sig om de hittar något olämpligt.

Nu är linjen att det som är hets mot folkgrupp och förtal inte ska säljas. Men samtidigt har bolaget svårt att hinna med att kontrollera alla verk.

Det verkar vara svårt för Adlibris att bestämma sig.

De är inte ensamma.

Höstens debatt kring Nya Tiders medverkan på bokmässan trissades upp på grund av mässans otydliga linje.

Fler och fler bolag ställs inför svåra dilemman när de ska hantera hatstormar, lokalbokningar och debatter om representation och jämlikhet.



Tidigare kunde den här typen av principdiskussioner pågå i en relativt bekväm debattmiljö.

Den tiden är förbi.

Nu kommer ingen undan högerpopulismen.



Brexit och Donald Trumps valseger har placerat högerpopulismen centrum för den politiska debatten. Opinionsbildare tar efter deras språkbruk. Och i maktens korridorer har de blivit en legitim aktör.



Det innebär en omvälvande omvärdering av högerpopulismen och dess ideologiska släktingar som politisk motståndare och fenomen.

Den går inte längre att ignorera. Den kan inte hånas eller fördömas bort.

De politiska krafter som satt agendan fram till nu har försökt hålla extremhögerns och deras idéer utanför makten. Nu när de är inne riskerar strategierna att falla platt.

Den kanske vanligaste - att ignorera hotet från extremhögern - är svår att hålla fast vid när världens mäktigaste politiker är framburen av en högerextrema och konspirationistisk mobilisering.

Att falla in i högerpopulisternas alarmism, synabocksretorik och felriktade elitkritik göder bara typer som Trump, Åkesson och de revolutionära grupper som lever i deras bakvatten.

Företag och organisationer som verkar i miljöer där grundläggande demokratiska principer är en del av vardagen kommer inte undan med luddighet och undanflykter.



Vi står inför en politisk strid om större värden än på väldigt länge.

För att vinna den måste de krafter som förstår hotet från extremhögern inse

att det inte handlar om att försvara demokratin. Det handlar om fördjupa den.

Antirasism och antifascism kan inte bara vara att försvara status quo.

Det räcker inte att konstatera att rasismen finns där. Vi behöver argumentera för varför den är farlig för ett samhälle. Och vilket samhälle vi vill ha istället.



Vi är just nu fångade i en ond cirkel som snurrar runt typer som Trump. Jag blir mer och mer övertygad om att den bryts genom att de krafter som har en annan vision om samhället börjar trycka på för sina perspektiv och idéer.



I diskussionen om förortens problem är det många som lägger tid på att avkoda och angripa debattörer som använder problemen i sociala utsatta områden för att utmåla minoritetssvenskarna och mångkulturen som ett hot mot nationens trygghet.

Det är viktigt att rösterna höjs när rasism och stereotyper smyger sig in i debatten.

Men det kan inte stanna där.

Kraften borde också läggas på att hitta egna svar på varför problemen finns och vad som kan göras åt dem.



Istället för att ondgöra sig över högerpopulisternas elitkritik borde partier, civilsamhälle och debattörer lägga fram sin egen linje för hur demokratin ska stärkas och medborgarnas inflytande ökas.



Adlibris är ett förvisso ett bolag. Men kanske kan de ändå fungera som ett varnande exempel.

Om man inte inser att spelplanen har förändrats.

Och om man inte gör sitt jobb.

Då riskerar man att, utan att det var meningen, stå där som högerpopulisterna och fascisternas nyttiga idiot.