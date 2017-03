Nyfascistisk tankesmedja utpekad i omfattande rysk peningtvättshärva

Ryska pengar har strömmat igenom den polska nyfascisten Mateusz Piskorskis tankesmedja European Centre of Geopolitical Analysis, det rapporterar polska medier. Piskorski är sedan tidigare misstänkt för spioneri och har täta band med tongivande ryska högerextremister som även satt en prägel på den svenska vit makt-miljön.

En omfattande rysk penningtvätts härva håller på att nystas upp. Moldaviska och lettiska myndigheter har kopplat 175 miljarder kronor från Ryssland in i Europa, USA och flera andra länder, men bedömer att den verkliga summan som tvättats mellan 2010 och 2014 kan vara så hög som 702 miljarder kronor.Nu rapporterar den polska nyhetssajten Wyborcza att den nyfascistiska tankesmedjan European Centre of Geopolitical Analysis som är baserad i Polen och drivs av Mateusz Piskorskis fick drygt 200 000 kronor 2014 (20 000 euro). Piskorskis tankesmedja uppger bland annat att de agerar som valobservatörer. De tillhör en grupp pro-ryska valobservatörsorganisationer som sedan mitten av 00-talet bevakat val vars utgång varit av intresse för Kreml.Överföringen ska ha märkts som ett konsultarvode trots att tankesmedjan vid tidpunkten inte ska ha varit etablerad. Det är inte klarlagt varför Mateusz Piskorskis organisation fick ryska pengar och vad de använts till. Men en tidigare kassör i European Centre of Geopolitical Analysis säger, enligt polska medier, att överföringen snabbt gick igenom organisationen för att senare hamna någon annanstans.Mateusz Piskorskis är en veteran i den polska högerextrema miljön och leder idag det polska partiet Zmiana (Förändring). På sent 90-tal var han medlem i en nyfascistisk grupp som ville närma sig Ryssland. 2000 knöt han också närmare band med ryska högerextremister. Han har idag nära kontakt med den ryska nyfascistiska ideologen Aleksander Dugin och deltog 2014 på en antisemitisk konferens i Iran. Piskorski har bland annat intervjuats som expert i den Kremlkontrollerade tv-kanalen RT, tidigare Russia Today.Den ideologiska nyfascistiska strömningen, Nya högern, som Piskoriski är en del av, finns även i Sverige. Daniel Friberg är frontfigur för rörelsen i Sverige och 2012 talade Dugin på Fribergs nyfascistiska konferens Identitär idé. Rörelsen är i betydande grad pro-rysk.Piskorski åtalades i juni förra året för att ha spionerat åt Ryssland. Det finns dock ingen information i dagsläget som pekar på att härvan kring de ryska pengaflödena och åtalet har kopplingar till varandra.