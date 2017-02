Nytt högerextremt parti - ett dödsdömt projekt 

Frontfigurerna i Sverigedemokraternas uteslutna ungdomsförbund planerar att starta parti. Inget talar för att de ska lyckas utmana Sverigedemokraterna.

De uteslutna sverigedemokraterna William Hahne och Gustav Kasselstrand tänker starta parti. I helgen rapporterade Sveriges Radio om ett hemligt mingelparty i Stockholm där planerna ska ha lanserats inför ett 80-tal personer.Frågan är om det nya partiet kan bli en utmanare till Sverigedemokraterna?Allt talar för att projektet är dödsdömt.Planerna på ett parti har funnits ett tag. Under våren 2015 stormade det i Sverigedemokraterna. Efter en infekterad internstrid uteslöts Gustav Kasselstrand och William Hahne ur partiet. Hahne, då vice ordförande i ungdomsförbundet, hade nyss tagit över makten i partiets tunga Stockholmsdistrikt. Gustav Kasselstrand, ungdomsförbundets ordförande, profilerade sig som Jimmie Åkessons utmanare.Partiledningen hävdade att de två högljudda kritikerna hade haft samröre med antidemokrater och brutit mot partiets nolltolerans.Kasselstrand och Hahne menade att det handlade om en maktstrid.På hösten samma år samlades ungdomsförbundet till kongress. Jessica Ohlsson, trogen Hahne och Kasselstrand, vann ordförandestriden. Det var droppen för partiet som valde att koppla bort hela ungdomsförbundet.Kort därefter började rykten snurra. Det snackades om att ett parti kanske var på gång. Var det ungdomsförbundet, som valt att fortsätta på egen hand, som skulle omvandlas?Nu vet vi. Under sommaren registrerades flera hemsidedomäner med namnet Alternativ för Sverige. Den 15 oktober förra året bildades formellt föreningen Alternativ för Sverige, med Gustav Kasselstrand som ordförande. Den 28 januari i år landade en ansökan om partibeteckning hos Valmyndigheten. Bakom det nya namnet står Gustav Kasselstrand, William Hahne, Jessica Ohlsson och Adam Berg, även han hämtade från det uteslutna ungdomsförbundet, som fortfarande är aktivt.Alternativ för Sverige har samlat in 51 namn för att säkra listorna till valet till Stockholms kommun. Planen är också att i framtiden ställa upp i EU-val och riksdagsval. Men i dagsläget saknas de 1500 namnunderskrifter som behövs för att få rätten att registrera kandidater till ett riksdagsval.William Hahne och Gustav Kasselstrand har varit förtegna kring sina planer. Det troliga är att partiet kommer att profilera sig som alternativet för de som tröttnat på Sverigedemokraternas anpassning och kompromissande.Även om det finns ett missnöje mot Sverigedemokraternas ledning, både inom partiet och bland de som kastats ut, kommer Alternativ för Sverige få svårt att utmana partietFlera har redan försökt och misslyckas. Både Svenskarnas parti och Nationaldemokraterna valde att lägga ner. De konstaterade bittert att Sverigedemokraterna äger positionen som det stora nationalistiska parlamentariska alternativet. Under förra mandatperioden satsade återuppväckta Framstegspartiet på att utmana Sverigedemokraterna i en rad kommuner. Missnöjda och utkastade medlemmar som tröttnat på toppstyret hoppades kunna rida på sin lokala förankring. Men försöket misslyckades.Ingen vill kasta bort sin röst på en uppstickare, när en röst på SD kan göra skillnad.Satsningen på Stockholm framstår som ett mysterium. Är det storhetsvansinne eller inkompetens som gör att Alternativ för Sverige satsar allt på att komma in i Sveriges största kommun? En snabb uppskattning ger att partiet behöver runt 10 000 röster. Det är svårt att samla in med bara ett och ett halvt år kvar till valet och en än så länge osynlig bas av aktivister. Särskilt eftersom stadgarna för det nya partiet tyder på en strikt toppstyrd organisation.Alternativ för Sverige har också gått miste om viktiga resurser. När myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i i slutet av förra året nekade Sverigedemokratisk Ungdom stöd, missade kretsen i Alternativ för Sverige en möjlighet till ekonomiskt bidrag.Den som kan tjäna på det nya partiet är ironiskt nog Sverigedemokraterna. Alternativ för Sverige kommer med största sannolikhet ha svängdörrar mot både nyfascister och pragmatiska nazister. För Sverigedemokraterna är det bara att säga; det är inte vi som är extrema, det är dem.Läs mer: